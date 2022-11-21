احذر القاتل الصامت في بيتك.. الطريقة الصحيحة لاستخدام المدفأة في الشتاء

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتجه معظم الناس في الشتاء إلى استخدام المدفأة الكهربائية، دون التركيز على المعايير السليمة لتحديد النوع الأمثل قبل الشراء، أو الإجراءات الاحتياطية الواجب اتباعها عند التشغيل، لذا نستعرض أضرار استخدام المدفأة على الصحة، والطريقة الصحيحة لتشغيلها، لتجنب خطورتها.

الطريقة المُثلى لشراء المدفأة

قال طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال تصريحات سابقة على قناة «on e»، إن بعض موديلات الدفايات مجهولة المصدر، وتُستخدم فيها منتجات رديئة، وتطلق أول أكسيد الكربون بكثرة الذي يعد القاتل الصامت»، مشددا على ضرورة التأكد عند الشراء من أن المدفأة خاضعة لرقابة الهيئة العامة للورادات والصادرات، لأنها في طبيعة الحال ينجم عنها العديد من المخاطر.

أضرار استخدام المدفأة على الصحة

بحسب موقع «Health site» الطبي، إن المدفأة خطر على الصحة، لأنها تسبب جفاف الجلد، وتضخيم أعراض الحساسية، إذ يمكن للهواء الجاف أن يجعل بشرتك جافة وخشنة، وإذا كانت بشرتك حساسة، فقد يؤدي ذلك إلى الإحمرار والحكة.

- تؤدي إلى مخاطر اشتعال الحرائق، إذ تعتبر السبب الأكثر شيوعًا للوفيات المرتبطة بالحرائق خلال فصل الشتاء.

‏- تقلل محتوى الرطوبة في الهواء.

- استخدام المدفأة لفترة طويلة، يمكن أن يزيد من الرطوبة في الهواء، مما يجعله أكثر جفافًا.

- يؤدي النوم مع تدفئة الغرفة إلى زيادة مستويات أول أكسيد الكربون، التي تكون قاتلة.

- زيادة الاقتراب منها من الممكن أن يؤدي إلى الاحتراق.

- تجعل الهواء الداخلي سام.

- تزيد من صعوبة الرؤية بوضوح.

- يمكن أن يؤدي التعرض الطويل لأدخنة المدفأة، إلى تلف المخ والقلب، بسبب أول أكسيد الكربون شديد الخطورة، وهو لا يمكنك رؤيته أو شمه، وبحلول الوقت يبدأ التأثير.

الطريقة الصحيحة لاستخدام المدفأة

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية، خلال لقاء سابق على قناة «on e»، إن المدافئ الكهربائية خطر كبير على الصحة لما بها من شحنات كهربائية عالية، بالإضافة إلى ذلك يتم استخدامها بطريقة خاطئة، وأن استخدامها له العديد من الآثار الجانبية والمخاطر، مؤكدا في الوقت نفسه، أن حظر استخدامها تمامًا هو أمر شبه مستحيل خاصةً في الأماكن شديدة البرودة، لذلك يجب اتباع بعض النصائح للحفاظ على الرطوبة في المنازل أثناء استخدامها.

- تستخدم الدفايات بنسبة 90% بطريقة خاطئة، لأنه يُغلق باب الغرفة بعد التشغيل، وذلك في منتهى الخطورة، لذلك يجب فتح الباب لضمان عدم حدوث الاختناق.

- إذا لم يتم تهوية الغرفة بشكل صحيح، والنوم والمدفأة قيد التشغيل فيكون ذلك خطيرًا على الصحة، ويمكن أن يؤدي إلى مشكلات في الجهاز التنفسي مثل الربو وتهيج الحساسية وبعض الأمراض الخطيرة الأخرى.

- ‏مراجعة أسلاك الدفايات من فترة لفترة مع فحص سلك المدفأة.

- ‏عدم وضع الدفاية على أرض خشبية، إذ يجب وضعها على أرض صلبة سيراميك حتى لا يحدث احتراق.

- إبعادها عن الحيوانات الأليفة بالمنزل.

- عدم التغيير المفاجئ في درجات الحرارة من الغرفة إلى الشارع بشكل سريع ومتكرر، لأن ذلك يضعف جهاز المناعة.

- بعض السخانات الداخلية تصدر ضوضاء مزعجة، يمكن أن تؤدي إلى نوم مضطرب، وتؤدي إلى الاختناق، لذلك يجب إبعادها عن مكان النوم.

إجراءات احتياطية لاستخدام المدفأة

قدم موقع «Breath Better» الطبي، احتياطيات يجب اتخاذها عند وجود مدفأة بالمنزل، وهي كالتالي:

- استخدام المرطب أو الرذاذ الذي يزيد الرطوبة داخل منزلك.

- وضع أوعية مملوءة بالماء في أماكن مختلفة في منزلك.

- الاستمرار في احتساء السوائل الدافئة أو الساخنة، مثل الحساء أو الشاي للحفاظ على رطوبة الممرات الأنفية والمسالك الهوائية والحلق.

- استخدام المرطبات الطبيعية للحفاظ على بشرتك رطبة.

- الاحتفاظ بوعاء من الماء في غرفتك لرفع مستوى الرطوبة.

- الحفاظ على درجة الحرارة معتدلة والتأكد من تهوية الغرفة.