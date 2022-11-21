سر قفاز مورجان فريمان في حفل افتتاح كأس العالم: ميقدرش يعيش من غيره

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يخطف الشاب القطري غانم المفتاح، الأنظار وحده، في نهاية حفل افتتاح كأس العالم 2022، ليلة أمس، على استاد «البيت»، الذي أقيمت عليه المباراة الأولى في المونديال، بل أن شريكه في الحفل الممثل الأمريكي مورجان فريمان، لفت الانتباه بشدة، بسبب القفاز الذي كان يرتديه.

وانتشرت الصورة التي جمعت الثنائي سويًا، بعد تلاوة «المفتاح» لآيات الذكر الحكيم، لتكثر بعدها الأسئلة حول سبب ارتداء «فريدمان» لهذا القفاز، لكن حالة الجدل قطعتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

سر قفاز فريمان في حفل الإفتتاح

في الساعات الأولى من حفل إفتتاح كاس العالم 2022 في قطر، لاحظ المتابعون ارتداء مورجان فريمان، قفازًا بنيًا، وكثرت الأسئلة حول سبب ارتدائه لهذا القفاز بصحبة الشاب غانم المفتاح.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، قفاز فريمان، ما هو إلا قفاز ضغط يرتديه الممثل الثمانيني من الحين للآخر، بسبب شلل في يديه، أصيب به في حادث سير قبل 14 عامًا، ويلازمه هذا القفاز، لكنه يزيله أحيانًا في بعض الصور ومقاطع الفيديوهات.

وقال الممثل الأمريكي، في حوار سابق له، إن السبب في ارتداء هذا القفاز، هو أن يده تنتفخ بسبب قلة الحركة وتجمع الدماء بها، مما يستدعى وجود هذا القفاز الطبي لتحريك الدورة الدموية بها باستمرار، ولذا يرتديه منذ 2008.

نجاة فريدمان من الحادث بإعجوبة

بعد انتشار التساؤلات حول قفاز الممثل مورجان فريمان، الذي ارتداه في حفل افتتاح كاس العالم 2022، نجا الممثل صاحب الـ89 عامًا، والمسيرة المهنية الطويلة، من حادث سير، حيث كان يفصل بينه وبين الموت لحظات، في مسيسيبي، حيث انقلبت سيارته عدت مرات، وأصبح يعاني من ألم مستمر بسبب الحالة العضلية المزمنة التي رافقته بعد تعرضه لكسر في الكتف، وأصيبت يده بتلف شديد في الأعصاب، ولم يتحسن وضعها حتى الآن، لذلك نصحه الطبيب بضرورة ارتداء قفاز ضاغط، إذ أبلوغوه بأنه «إذا لم تتحرك يدك فسوف تنتفخ».