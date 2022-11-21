3 نصائح ذهبية لإنقاص الوزن في وقت قياسي.. هتخسي وتحافظي على صحتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

قد يكون فقدان الوزن أمرًا شاقًا لكثير من السيدات والفتيات، الذين يرغبون في الحصول على قوام ممشوق والتمتع بصحة جيدة، وفي العديد من الأحيان يشعر متبعو الأنظمة الغذائية بالإحباط والملل، بسبب عدم القدرة على خسارة الوزن بصورة جيدة وملحوظة.

نصائح فعالة لفقدان الوزن صحيًا

خلال تصريحاتها لصحيفة «ذا صن» البريطانية، كشفت خبيرة التغذية الإنجليزية، الدكتورة كيلر بيلي، أن فقدان الوزن ليس أمرًا صعبًا، لكنه يتطلب التركيز فقط على كيفية الحاجة إليه بشكل صحي، والتركيز على الهدف المطلوب تحقيقه.

وأضافت «كلير»، أنه من المهم أيضًا أن يسأل الشخص نفسه، ما الفرق الذي سيحدثه فقدان الوزن في حياته، حتى تسهل عليه خطوات فقدان الوزن والوصول إلى صحة بدنية جيدة.

وهناك عدد من الخطوات التي استعرضتها خبيرة التغذية البريطانية، تساهم في إنقاص الوزن بصورة سريعة وفعالة وصحية في الوقت ذاته، والتي تتمثل في:

1- التقليل من تناول الحلوى

حذرت «كلير»، من تناول الحلويات بأنواعها خلال اتباع أنظمة الدايت على الإطلاق، ونصحت بأنه في حال الرغبة الشديدة لأكل الحلوى، فيمكن فقط تناول الشوكولاتة الداكنة التي لا تقل نسبة احتواءها على الكاكاو الخام عن 70%، لأنها تحتوي على فوائد صحية متعددة، فضلًا عن قلة نسب السكر بها.

أما في حين تعلق الأمر بالرغبة في تناول الكعك والمعجنات بأنواعها، إوضحت أنه يمكن استبدال مكوناتها من الدقيق الأبيض، بدقيق اللوز المطحون، إذا كان يتم تحضيرها في المنزل.

2- التركيز على الوقت

عندما يتعلق الأمر بموعد تناول الطعام، قالت خبيرة التغذية البريطانية، إنه هناك حيلًا يمكن أن تساعد الناس على إنقاص الوزن، والتي من بينها إمكانية تقليل الوقت الذي يتم تناول الطعام خلاله، فهذا يساعد على تقليل مقدار ما يتم أكله ويمنح الجسم فرصة للدخول في الحالة الكيتوزية، التي يتم خلالها حرق الدهون بشكل أسرع.

3- اتباع نظام البحر الأبيض المتوسط

نصحت «كيلر»، باتباع هذا النمط من النظام الغذائي، مؤكدة أنه يجب على الجميع إعطاء الأولوية له عند التفكير في إنقاص الوزن، لافتة إلى أنه يعد النظام الغذائي الأكثر صحة في العالم، ويشمل الأطعمة الكاملة والكثير من الخضار وبعض الفواكه، وهو ما أكدت عليه الدكتورة مريم حمدي، خبيرة التغذية خلال تصريحاتها لـ«هن».

وتوضح «مريم»، أنه هذا النظام يرتكز على تناول الأسماك والقليل من منتجات الألبان، وكذلك اللحوم، مع الاهتمام بتناول الخضروات والفاكهة.