الارشيف / لايف ستايل

جلسة تصوير «مجنونة» للاعبي كأس العالم.. وقفة البطريق وذراع الفهد المفترس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بدر بانون في جلسة التصوير

مع وصول الفرق الوطنية المشاركة في النسخة 22، من كأس العالم 2022، إلى العاصمة القطرية الدوحة، وقف اللاعبون المشاركون يلتقطون مجموعة من الصور المختلفة، ضمن جلسة التصوير الرسمية التي خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لاستخدامها في النواحي البصرية الخاصة بإخراج المونديال.

جلسة تصوير لاعبي كأس العالم 2022

خلال جلسة التصوير، ظهر عدد من اللاعبين في لحظات عفوية ومجنونة حملت مشاعرالحماس والبهجة والألفة، وسرعان ما تصدرت عناوين الصحف العالمية، في مقدمتها صحيفة «ذا جارديان» البريطانية.

المزاح بين لاعبي المغرب 

ضمن الصور الملتقطة للاعبي المنتخب المغربي بدر بانون، يقف اللاعب بدر بانون، إلى جوار زميله بالفريق جواد اليمق، وهما يمزحان سويًا.

32de4efcdf.jpg

وظهر الثنائي المغربي رضا التاجناوتي حارس المرمى، وهو يحمل على ظهره زميله في نفس المركز، ياسين بونو.

6d1d80e001.jpg

وقفة البطريق للاعب فرنسا

ومن اللقطات اللافتة، وقف لاعب المنتخب الفرنسي، أنطوان جريزمان، في لقطة ساخرة، وهو يقلد وقفة البطريق خلال تصويره.

434ca416df.jpg

تعبيرات وجه حماسية لحارس أستراليا

بمظهر حماسي، ظهر حارس مرمى أستراليا، أندور ريدماين في صورة خاصة، حيث ظهرت في خلفيته صورة أخرى جرافيك له، والذي وقف أمامها، وهو يعبر عن حماسه للمشاركة، وكأنه يصرخ.

13a619d148.jpg

لاعب أمريكا ووشم الفهد 

على ما يبدو أن جيسوس فيرايرا، لاعب الفريق الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، متأثرًا إلى حد كبير الحياة البرية وحيواناتها المفترسة، إذ ظهر خلال جلسة التصوير، على مرسوم على ساعده وشم حمل وجه أحد الفهود.

9017302d59.jpg

وخلال جلسة التصوير أظهر اللاعب الأمريكي الوشم الخاص على أحد ساعديه، والذي حمل وجه أحد الفهود.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا