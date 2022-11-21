جلسة تصوير «مجنونة» للاعبي كأس العالم.. وقفة البطريق وذراع الفهد المفترس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع وصول الفرق الوطنية المشاركة في النسخة 22، من كأس العالم 2022، إلى العاصمة القطرية الدوحة، وقف اللاعبون المشاركون يلتقطون مجموعة من الصور المختلفة، ضمن جلسة التصوير الرسمية التي خصصها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لاستخدامها في النواحي البصرية الخاصة بإخراج المونديال.

جلسة تصوير لاعبي كأس العالم 2022

خلال جلسة التصوير، ظهر عدد من اللاعبين في لحظات عفوية ومجنونة حملت مشاعرالحماس والبهجة والألفة، وسرعان ما تصدرت عناوين الصحف العالمية، في مقدمتها صحيفة «ذا جارديان» البريطانية.

المزاح بين لاعبي المغرب

ضمن الصور الملتقطة للاعبي المنتخب المغربي بدر بانون، يقف اللاعب بدر بانون، إلى جوار زميله بالفريق جواد اليمق، وهما يمزحان سويًا.

وظهر الثنائي المغربي رضا التاجناوتي حارس المرمى، وهو يحمل على ظهره زميله في نفس المركز، ياسين بونو.

وقفة البطريق للاعب فرنسا

ومن اللقطات اللافتة، وقف لاعب المنتخب الفرنسي، أنطوان جريزمان، في لقطة ساخرة، وهو يقلد وقفة البطريق خلال تصويره.

تعبيرات وجه حماسية لحارس أستراليا

بمظهر حماسي، ظهر حارس مرمى أستراليا، أندور ريدماين في صورة خاصة، حيث ظهرت في خلفيته صورة أخرى جرافيك له، والذي وقف أمامها، وهو يعبر عن حماسه للمشاركة، وكأنه يصرخ.

لاعب أمريكا ووشم الفهد

على ما يبدو أن جيسوس فيرايرا، لاعب الفريق الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، متأثرًا إلى حد كبير الحياة البرية وحيواناتها المفترسة، إذ ظهر خلال جلسة التصوير، على مرسوم على ساعده وشم حمل وجه أحد الفهود.

وخلال جلسة التصوير أظهر اللاعب الأمريكي الوشم الخاص على أحد ساعديه، والذي حمل وجه أحد الفهود.