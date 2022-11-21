رد فعل جميع الأبراج عند الغضب.. «في اللي بياكل واللي بيهرب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يشعر الجميع في أوقات معينة بحالة غضب بسبب التعرض لبعض المواقف، ولكن يختلف كل شخص عن الآخر في رد الفعل وهو ما نرصده في السطور التالية.

تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر «هن» رد فعل جميع الأبراج عند الغضب، أي كيف يفعل كل شخص حسب الميلاد.

رد فعل الأبراج عند الغضب

برج الحمل

صاحب برج الحمل يتعامل مع حالة الغضب بصوت عال وعصبية شديدة ومن الممكن أن يصل به الأمر إلى ضرب الطرف الآخر أو نفسه.

برج الثور

صاحب برج الثور يعمل على التهام الطعام عند الغضب والتفكير في الانتقام.

برج الجوزاء

صاحب برج الجوزاء رد فعله عند الغضب أنه يستخدم السخرية في إثارة غضب الشخص الآخر

برج السرطان

صاحب برج السرطان شخص حساس، لذا عند الغضب يكون رد فعله عنيف وبعد ذلك يفكر في الانتقام.

برج الأسد

صاحب برج الأسد عند الغضب يكون رد فعله، النظر إليه بالتعالي والاحتقار.

برج العذراء

صاحب برج العذراء عند الغضب، يعمل على التظاهر باللامبالاة.

برج الميزان

صاحب برج الميزان عند الغضب، يعمل على صراحة الشخص الآخر بأنه سينتقم ويرد الأذية له.

برج العقرب

تدبير الانتقام من الشخص الذي أغضبه لكنه يحاول التظاهر عكس ذلك.

برج القوس

صاحب برج القوس لديه القدرة بالسيطرة على حالة الغضب، ويمكنه دعوة الشخص الآخر على الغذاء أو العشاء؛ للحديث عن كيفية حل المشكلة.

برج الجدي

صاحب برج الجدي عند الغضب يحاول أن يصل إلى موقف حاسم وكلام يحتوي على الخلاصة.

برج الدلو

صاحب برج الدلو لا يحب حالة لغضب لذا يحاول الابتعاد عن هذه المواقف والسيطرة على أعصابه.

برج الحوت

صاحب برج الحوت عندما يتعرض لمواقف الغضب، تجده يتسم بالحكمة ويحاول الهروب من ذلك.