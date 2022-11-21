فوائد شوربة الفراخ للأطفال.. مقاومة للأمراض وتقوي المناعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يفضل الكثير من الأشخاص حساء الفراخ، وتحديدا الأطفال خاصة عند تناوله مع الأرز، ولكن ربما لا تعلم بعض الأمهات أن شوربة الفراخ من الأكلات المفيدة جدا للأولاد وتساعد على مقاومة بعض الأمراض.

شرحت الدكتورة مروة مسعد أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، أن شوربة الفراخ من الأطعمة المفيدة للأطفال، كونها تحتوي على مادة الجيلاتين وهي تعد بروتين سهل الهضم للطفل ويساهم في مقاومة الأمراض.

فوائد شوربة الفراخ للأطفال

وذكرت أخصائي الأطفال وحديثي الولادة، أن شوربة الدجاج تحتوي على المعادن والفيتامينات، ما يجعلها تعزز الجهاز المناعي للطفل خلال مرضه، كما أنها غنية بمواد مضادة للالتهاب.

وأضافت «مسعد»، أن أيضا استنشاق بخار شوربة الدجاج عند تناولها يعمل على تقليل احتقان الأنف والحلق، مشيرة إلى أن من الممكن إعطائها للأطفال من عمر 9 أشهر، ونصحت أخصائي الأطفال وحديثي الولادة بأهمية غسل الفراخ بشكل جيد، وسلقها بالجلد والعظام للحصول على فوائدها.

طريقة عمل شوربة الفراخ

وفيما يلي طريقة سلق الفراخ والشوربة، من خلال الشيف الشربيني عبر برنامجه بقناة سي بي سي سفرة:

- غسل الفراخ جيدا وإزالة الدهون المتواجدة بالفراخ، وتنظيف بالملح والليمون ودعكها بنصف ليمونة قبل بداية السلق، وتنظيفها أيضا بالدقيق.

- وضع الماء على النار مع ثمرة بصل مقطعة أو سليمة، ومعلقة زيت، وإضافة رشة ملح ثم تقليب الخليط وتركها لمدة 4 دقائق.

- من أجل الحصول على شوربة فراخ فاتحة، يمكن استخدام الملح والفلفل الأبيض، والبصل وورق اللورا والحبهان والمستكة فقط.

- عند سلق الفراخ يفضل التخلص من الطبقة التي تظهر على سطح الماء باستخدام ملعقة خشبية.

- تترك الفراخ على النار حتى ينضج تمامًا.