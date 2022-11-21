قصة اللوحة المفضلة لـ«فيروز».. شهدت على لقائها مع الرئيس الفرنسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل غرفة الاستقبال بمنزل جارة القمر، السيدة فيروز، أسطورة صوت لبنان، كان لقائها مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في سبتمبر 2020، مسافة أكثر من متر كانت بين الثنائي، ولقاء خلف الكمامة الطبية، إذ كان وقت ذروة الكورونا، ظهرت الفنانة فيروز وهي ترحب بالرئيس الفرنسي، في لقاء تصدر عناوين الصحف العربية والعاليمة، وعلى الرغم من عظمة المشهد الذي تصدر الصحف حينها، كان للوحة التي تضم 3 رسومات لوجه جارة القمر في الخلف نصيب الأسد من الاهتمام.

لقاء «فنجان القهوة» الذي جمع بين جارة القمر و«ماكرون» شهد لوحة على حائط غرفة الاستقبال بمنزل الفنانة، بورتريه رسمته الفنانة الكرواتية جوستينا سيسيولد تمثل في صورة تحمل وجه مطربة لبنان الأولى، رسمتها الفنانة عام 1980، وهي اللوحة الثانية أو بالأصح إعادة اللوحة الأساسية الذي رسمتها لفيروز سنة 1969 بالفحم، بحسب ما ذكره موقع «Srsck».

اللوحة رسمت قبل 40 عاما

جوستينا سيسيولد وُلدت عام 1923 في كرواتيا، وانتقلت إلى لبنان عام 1965، بدات بالرسم في سن صغيرة، وكانت صورة فيروز التي ظهرت في اللقاء واحدة من أعظم أعمالها، إذ رسمتها قبل اللقاء بـ 40 عامًا.