الامارات | 42 قتيلاً وجريحاً في اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي 12 مواطنا مصريا حتفهم وأصيب 30 آخرون، امس الأحد، في تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة، قرب مدينة الغردقة السياحية، على البحر الأحمر جنوب العاصمة القاهرة.

وذكرت وزارة الصحة المصرية أن الحادثة وقعت بفعل اصطدام حافلة بسيارة نقل على طريق رأس غارب، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة ونقل الجثامين إلى مشرحة رأس غارب.

وأفاد مسؤول قضائي بأن النيابة العامة بدأت تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، الذي يعد ثاني حادث سير يودي بعدد كبير من الضحايا في أقل من 10 أيام في مصر.

ففي الثاني من نوفمبر الحالي، قتل 20 شخصا إثر سقوط حافلة في ترعة بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل، شمال القاهرة، حسبما أعلنت النيابة العامة.

واتهمت النيابة العامة السائق بالتسبب في الحادث، مؤكدة أنه كان “يتحدث في هاتفه المحمول” خلال القيادة.

وتودي حوادث السير القاتلة بالآلاف سنويا في مصر بسبب السرعة أو سوء حالة الطرق أو عدم الالتزام بقوانين المرور.

ورسميا، قتل سبعة آلاف شخص في حوادث سير خلال العام 2021 في مصر، كبرى الدول العربية من حيث عدد السكان البالغ عددهم 104 ملايين نسمة.