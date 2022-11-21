مع بداية فعاليات كأس العالم 2022 بقطر.. «مشجعين أجانب بجلاليب عربية» (صور)

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

مع بداية فعاليات كأس العالم التي يتابعها الملايين عبر الشاشات في المقاهي وفي البيوت والأستادات، وعلى عكس الصورة النمطية لمشجعين كأس العالم بالتيشيرتات المحمول عليها أعلام المنتحب الخاص بكل بلد، إلا أن مجموعة من الجماهير لهذا العام قرروا كسر تلك الصورة والظهور باللمسات العربية الخالصة مع إضافة أعلام دولهم، من هؤلاء الجماهير مشجعين المنتخب الكرواتي والذين بدوا بصورة مختلفة في الساعات القليلة الماضية، وفقًا لموقع «premierseason» وموقع ديلي ستار.

جماهير كرواتيا بملابس عربية

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأولى من بداية كأس العالم 2022 مجموعة من الصور أبرزها صورة تجمع قرابة الـ 16 مشجعًا من فريق كرة القدم الكرواتي لاتحاد «مي هرفاتي»، الذين وصل أعضاؤهم إلى قطر من أوسييك وزغرب وألمانيا، إذ أعجبوا بالأجواء العربية الموجودة في قطر لذلك ارتدوا الملابس المحلية التقليدية «الجلباب»، والتي قاموا أيضًا بتجهيزها بأعلامهم التي لا تخطئها العين.

قال أحد المشجعين لـ موقع «Sportske» نقلته المواقع الكرواتية: «جاء شخص من المجموعة بهذه الفكرة واستحسناها ثم ذهبنا» وأوضح أن هذه ليست أول تجربة أزياء لهم، إذ فعلوا من قبل أربع سنوات في كاس العالم بروسيا.

أعلام البرازيل على الجلباب العربي

لم يقتصر الأمر على مشجعي المنتخب الكرواتي فقد ظهر أحد مشجعي المنتخب البرازيلي بجلباب يحمل لون وشعار الممنتخب البرازيلي بجانب إحدى المشجعات التي ترتدي بدلة رسمية، وأنتشر مقطع الفيديو في بداية يوم الافتتاح عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة الـ «تيك توك» وذلك خلال بداية يوم حفل افتتاح كأس العالم 2022.

أما عن شروط زي المشجعين فقد تم نصح الجماهير الذين يصلون من دول أخرى بارتداء ملابس غير فاضحة، ولا يُسمح بارتداء قمصان بلا أكمام وقمصان ذات شعارات غير لائقة.