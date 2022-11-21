مصادر وفوائد أوميجا 3 الطبيعية.. «موجود في بذر الكتان وعين الجمل»

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوميجا 3 هو عبارة عن مجموعة من المواد الكيميائية والأحماض الدهنية الأساسية الموجودة بالجسم، وتُسمى «بالأوميجا 3» طبقًا لترتيب ذرات الهيدروجين الموجودة في الجزيئات الكيميائية، ومن الممكن الحصول عليها من خلال مصادر طبيعية عوضًا عن الكبسولات لما لها من فوائد عديدة، لذلك نقدم لكم من خلال «هن» مصادر وفوائد أوميجا 3.

مصادر أوميجا 3 الطبيعية

قال مدحت خليل استشاري الجهاز الهضمي والكبد، خلال حديثه في إحدى حلقات برنامج «العيادة» على قناة «الحياة» إن أوميجا 3 دهون أساسية لا يستطيع الجسم الاستغناء عنها وتحصيل هذه الدهون يجب أن يكون من الطعام أو المكملات الغذائية التي تحتوي على مستخلصات هذه المواد، وأضاف أن مصادر أوميجا 3 متنوعة حسب التركيب الكيميائي الحيواني أو النباتي.

وعدد تلك المصادر في:

- المصادر الحيوانية وهذه أكثر فائدة: ‏

- الأسماك المدهنة:

- السلمون.

- ‏ التونة.

- ‏ الرنجة.

- ‏ الماكريل.

- المصدر النباتي:

- بذر الكتان.

- زيت الكتان.

- ‏زيت الزيتون.

- البيض.

- ‏الخضراوات:

- السبانخ.

- البروكللي.

- الفول الحراتي.

- المكسرات:

- عين الجمل.

- اللوز.

فوائد أوميجا 3

وأضاف «خليل» أنه يوجد بدع تنتشر بخصوص أوميجا 3 وهو وجوده في الزبادي وزيت الذرة المدعم بأوميجا 3 وزيوت الأسماك مثل زيت كبد الحوت، وأكد على أن أوميجا 3 من الأحماض الآمينية المفيدة للجسم وتتعدد فوائده.

- مفيد لأمراض الشرايين.

- ارتفاع ضغط الدم.

- اضطراب نبض القلب.

- علاج الاكتئاب.

- علاج التوحد عند الأطفال لأنه يقلل لديهم أعراض المرض ويعمل على تحسين الكلام والتواصل البصري.

- علاج مرض الروماتويد والتهاب المفاصل.

- الوقاية من السكتة الدماغية.

- وقاية من الزهايمر من خلال تناول طعام الأوميجا 3 بكميات كبيرة.

- تنظيم الكورسترول بمصدر أوميجا 3 من بذر الكتان لارتفاع الدهون الثلاثية.

- خفض ضغط الدم الانبساطي.

ونوه «خليل» أنه ثبت علميًا أنها مفيدة لأمراض القلب وتصلب الشرايين لأنها تقلل من لزوجة الدم وتساعد على سيولة الدم وبالتالي تحسن عضلة القلب.