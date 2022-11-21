9 طرق لتقليل السكتات الدماغية خلال الشتاء.. منها الاستحمام بالماء الفاتر

القاهرة - سمر حسين - صحة

السكتات الدماغية في المخ تحدث بسبب تجلط الدم ويحدث ذلك بصفة أكبر خلال فصل الشتاء، وذلك لاختلاف الطقس الذي يجعل الأوعية الدموية تنقبض فتؤدي لضغط الدم المرتفع الذي يؤثر بصفته على المخ، لذلك يجب إتخاذ عدة إجراءات لمنع حدوث السكتة الدماغية خلال الشتاء، ونقدم لكم من خلال «هُن» طرق لتقليل السكتات الدماغية خلال الشتاء.

قال الدكتور حسام موافي خلال لقاء سابق، إن خلايا المخ هي الخلايا الوحيدة التي لا تتجدد وإن تلفت لا تتمدد، وارتفاع ضغط الدم يسبب ارتفاع الإصابة في خلايا المخ بالسكتات الدماغية، لذلك يجب منع ارتفاع ضغط الدم لتقليل الإصابة بالسكتات الدماغية خلال الشتاء والعلاج المبكر يُقلل من تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى، وتقليل الضرر للمرضى الذين يعانون من السكتة الدماغية.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

وعدد الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ويجب تجنبها:

- عادات صحية خاطئة مثل الإكثار من الملح في الطعام.

- النظام الغذائي غير المنتظم وخاصةً كثرة الأكل في فصل الشتاء.

- قلة شرب الماء مما يسبب التأثير على الكلى وتسبب ارتفاع ضغط الدم.

- ‏إفراز الغدد الصماء بشكل كبير ينتج عنه زيادة ضغط الدم.

- ‏الضغط النفسي وكثرة التوتر.

- وصول الدم ببطء إلى الأطراف في الشتاء.

- انقباض الأوعية الدموية بسبب فقدان الجسم للحرارة في درجات الحرارة الباردة.

- فقر الدم بسبب فقدان السوائل في الشتاء.

طرق لتقليل السكتات الدماغية خلال الشتاء

وبحسب موقع «park clinc» الطبي أتفق وأكد حديث الدكتور حسام موافي في أن الأوعية الدموية تنقبض خلال فصل الشتاء مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بسبب أن الدم يميل إلى أن يصبح أكثر لزوجة أثناء البرد، مما يجعل من السهل تجلط الدم وذلك السبب الثاني للسكتات الدماغية خلال الشتاء، وهو الذي يمنع الأوعية الدموية من الوصول إلى الدماغ.

لذلك يجب إتباع عدة عوامل وخطوات لتقليل السكتات الدماغية خلال فصل الشتاء:

1- ‏ممارسة الرياضة بانتظام تحافظ على دفء جسمك.

2- تجنب الاستحمام بماء ساخن مباشرة بل بالمياة فاترة أولًا.

3- تناول الأطعمة الدافئة الشتوية التي تغذي الدماغ مثل البطاطا والشوفان.

4- تناول المشروبات الباردة التي تساعد على سريان الدم بالجسم.

5- الحفاظ على درجة حرارة المنزل.

6- تناول المشروبات الساخنة بطريقة منتظمة على مدار اليوم فتمنح الجسم الطاقة التي يحتاجها لإبقائك دافئًا لمنع تجلط الدم.

7- الإكثار من شرب الماء، لأن بعض الناس يتبعون عدم شرب الماء في الشتاء وهذا يسبب كارثة في خلايا المخ وينتج تجلط الدم.

8‏- الحد من كمية الملح في النظام الغذائي إلى أقل من 1500 مللي جرام من الملح.

9‏- الحفاظ على دفء نفسك بتنظيم درجة حرارة الجسم.