إنسانيات كأس العالم.. «قصة رقصة شهيرة وذكريات مواقف لا تنسى»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مع بداية فعاليات كأس العالم 2022 في قطر، يسترجع عشاق الساحرة المستديرة الذكريات وأشهر اللقطات والقصص الإنسانية التي لا تنسى، بجانب الحماس الذي تمنحه كرة القدم للجماهير، خاصة أنها تعطيهم أيضا دروسا في الكثير من الجوانب الحياتية.

وهناك رقصات وذكريات مواقف لا تنسى وحكايات مميزة في المونديال، يعرضها «هن» في التقرير التالي:

قصة رقصة بيبيتو وتحوله من لاعب لسياسي شهير

في نهائيات كأس العالم 94 بين البرازيل وهولندا، سجلت البرازيل على أرضها هدفًا كان الفارق في المونديال آنذاك، سجله خوسيه روبرتو جاما دي أوليفيرا، والذي يطلق عليه لقب بيبيتو، بضربة رأس أشعلت الحماس بين الجماهير، ركض بعدها بصحبة زميليه مازينيو وروماريو ليرقصا الرقصة التي اشتهرت فيما بعد بـ«رقصة بيبيتو»، وهي عبارة عن رفع يده كأنه يهدهد مولوده ويحركها في الهواء.

أما فكرة الرقصة التي جاءت بكل عفوية من اللاعب البرازيلي، هو كونه لم يحضر ولادة طفله ماتيوس بسبب المونديال وقال حينها: «لقد كانت الرقصة بمثابة احتفال بقدوم طفلي ماتيوس الذي لم استطع حضور ولادته، على أمل أن يكون هذا الاحتفال هدأ غضب زوجتي».

خوسية روبرتوا «بيبيتو» من لاعب لحاكم ولاية ريو دي جانيرو

بعد انتهاء مدة اللاعب البرازيلي خوسية روبرتوا الشهير بـ«بيبتو» ورقصته الشهيرة في كأس العالم، أصبح الآن حاكم إحدى الولايات الأمريكية، بعد أن حصل هداف الفريق الوطني البرازيلي على مكان في قائمة أفضل 100 لاعب كرة قدم في كل العصور.

دخل السياسة في الانتخابات البرازيلية العامة لعام 2010 وانتُخب في الجمعية الوطنية لريو دي جانيرو ممثلاً لحزب العمال التقدمي، مع 39 هدفا في 75 مباراة مع البرازيل، ويعتبر بيبيتو سادس هداف لمنتخب بلاده، وفقاً لموقع «Sports mob» وصحيفة لوس انجلوس تايمز.

ذكريات الطفولة للاعبي المونديال

بين الأمس واليوم الفارق الوحيد هو الحلم، منذ سنوات كان اللاعب الإيراني علي رضا جهانبخش، لاعب وسط «أسود فارس» يتابع كأس العالم بشغف، ليتحول الحلم إلى حقيقة ويشارك هذا العام مع المنتخب الوطني الإيراني في كأس العالم 2022.

أولى المباريات ستكون أمام إيران، قال «جهانبخش» عبر الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم «فيفا»: «لدي ذاكرة قوية بمشاهدة كأس العالم 2006 في المنزل مع عائلتي، بينما كنا نشاهد مباراة التفت إلي والدي وقال: هذا هو حلمي الأكبر أن أراك يومًا ما ترتدي هذا القميص في كأس العالم، كنت مجرد طفل في ذلك الوقت لم يكن أي منا ليتخيل أنني سأفعل ذلك الآن، لكن حلمه أصبح حلمي بالتأكيد».

أما اللاعب الاسباني تياجو ألكانتارا فقد استرجع ذكرياته مع والده مازينهو المهاجم الشهير في منتخب البرازيل، والشريك في رقصة بيبيتو الشهيرة، قائلا: «ذاكرتي الأولى هي كأس العالم 1994، التي فاز بها والدي البرازيلي مازينيو، كنت في الثالثة من عمري فقط، وعلى الرغم من أنني لا أتذكر المباريات، إلا أنني أتذكر عودته إلى المنزل والاحتفالات وتواجد جميع أفراد الأسرة هناك».