الامارات | أعراض عدم تحمّل «الهيستامين».. ووصفات لتجنّب المتاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مركز الصحة الألماني: «إن عدم تحمّل (الهيستامين) هو عدم قدرة الجسم على تفكيك هرمون (الهيستامين) الموجود في بعض الأغذية، مثل: الجبن والنقانق والمكسرات والباذنجان والكاتشب ومخلل الملفوف وصلصة الصويا».

وأوضح أن «عدم قدرة الجسم على تفكيك (الهيستامين) ترجع إلى نقص الإنزيم (أوكسيديز ديامين)، أو وجود خلل وظيفي به، بسبب بعض الأمراض، مثل: الداء البطني وداء كرون والتهاب القولون التقرحي والتهابات الجهاز الهضمي ومتلازمة القولون العصبي».

وقد تتسبب بعض الأدوية في زيادة هرمون «الهيستامين» في الجسم، وهي الأدوية المثبطة للإنزيم «أوكسيديز ديامين»، أو التي تساعد على إفراز «الهيستامين»، مثل: بعض المضادات الحيوية ومضادات الاكتئاب والمسكنات.

ويؤدي ارتفاع نسبة هرمون «الهيستامين» في الجسم إلى ظهور أعراض تتعلق بالجلد مثل: الاحمرار والحكة والطفح الجلدي، أو الجهاز الهضمي مثل: آلام البطن والانتفاخ والامتلاء والإسهال والغثيان، أو الجهاز التنفسي مثل: سيلان الأنف والسعال وضيق التنفس.

ولتجنب هذه المتاعب الصحية، ينبغي تجنب الأطعمة المحتوية على «الهيستامين»، والأطعمة، التي على الرغم من أنها خالية من «الهيستامين»، فإنه يمكنها إطلاق «الهيستامين» الخاص بالجسم من الخلايا، في ظل ظروف معينة مثل: الفراولة والطماطم والحمضيات والمأكولات البحرية.

ويجب أن يتجنب المصابون الأطعمة التي تحتوي على القليل من «الهيستامين»، ولكن تحتوي على أمينات حيوية أخرى بتركيزات عالية مثل: الشوكولاتة والكاكاو والمكسرات والموز.