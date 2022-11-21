الامارات | كأس العالم يفرض حضوره.. لا صوت يعلو على المونديال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع انطلاق بطولة كأس العالم، التي بدأت أمس في قطر، وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، استقطب الحدث العالمي اهتمام الجمهور من مختلف الفئات والأعمار، وحرصت جهات وفعاليات ترفيهية وتراثية واجتماعية كثيرة على أن تفرد مساحة لجمهورها لمتابعة مباريات البطولة، ما جعل البطولة ضيفاً مرحباً به في معظم الفعاليات التي تنظم خلال فترة انعقادها.

ووضع «مهرجان الشيخ زايد»، الذي انطلقت فعاليات دورته الجديدة، أخيراً، في منطقة الوثبة بأبوظبي، وتتواصل حتى 18 مارس 2023، العديد من الشاشات المخصصة لعرض مباريات كأس العالم في أماكن مختلفة في المهرجان، ما يمنح ضيوفه وروّاده فرصة متابعة المباريات مجاناً خلال استمتاعهم بزيارة المكان.

واختيرت دبي بين ست مدن حول العالم لاستضافة «مهرجان الفيفا للمشجعين»، إذ تسعى «دبي هاربور» إلى استقبال 10 آلاف مشجع يومياً، وتوفر لهم شاشات ضخمة مزوّدة بتقنية الصوت رباعي الأبعاد.

أيضاً أطلقت «جزيرة ياس» منطقة مخصصة للمشجعين، وسلسلة من الحفلات الموسيقية التي تتيح لعشاق كرة القدم متابعة البطولة الأبرز في العالم، إذ تتاح للزوّار فرصة تشجيع منتخباتهم المفضّلة في مجموعة من أهم مواقع «جزيرة ياس»، بما في ذلك «ياس لينكس أبوظبي»، الذي يستضيف منطقة المشجعين في أبوظبي، والتي تضم واحدة من أكبر الشاشات الخارجية في أبوظبي، وواجهة «ياس باي البحرية» و«ياس مول»، وغيرها من الفنادق العالمية، مثل: «دبليو أبوظبي جزيرة ياس»، وفندق «وارنر براذرز أبوظبي»، وفنادق «ياس بلازا». كما تضم هذه المناطق فعاليات ترفيهية مصاحبة للحدث، وعربات الطعام التي توجد طوال فترة كأس العالم.

أجواء حماسية

وخصصت «جمعية الصحافيين الإماراتية»، خيمة لمتابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم، وذلك في مقرها بأبوظبي بالقرب من المركز الثقافي، برعاية «اتصالات»، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات، داعية أعضاءها إلى متابعة المباريات وسط أجواء رياضية وحماسية.

وفي دبي، ستتيح القرية العالمية في دبي الفرصة أمام روّادها لمتابعة المباريات مجاناً في «ساحة كوكا كولا»، إضافة إلى تنظيم فعاليات ترفيهية طوال أيام كأس العالم تضم تحديات مشوقة خاصة بكرة القدم، إضافة إلى مأكولات وعصائر خاصة تزيد من متعة المباريات.

كما خصصت «مدينة إكسبو دبي»، مدينة المشجعين لاستقبال عشاق كرة القدم في أجواء عائلية، لمتابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم، إذ ستوفر فرصة الاستمتاع بفعاليات ترفيهية منوّعة تناسب جميع أفراد العائلة في «حديقة اليوبيل»، إضافة إلى تجربة استثنائية في «ساحة الوصل».

في صالات السينما

وأعلنت «روكسي سينما»، عن بث جميع مباريات كأس العالم على الهواء مباشرة في جميع صالاتها المميزة في دبي، بما فيها «روكسي إكستريم» في «دبي هيلز مول»، التي تضم أكبر شاشة عرض سينمائية في الشرق الأوسط، بمساحة إجمالية تبلغ 423 متراً مربعاً، ويمكن أن تتسع لنحو 154 فريق كرة قدم، مع توافر التعليق على جميع المنافسات باللغتين العربية والإنجليزية. من جانبها، تسابقت الفنادق في الدولة لتخصيص ساحات لمشاهدة مباريات كأس العالم للجمهور، وتزويدها بشاشات عرض ضخمة، مع إطلاق قوائم طعام ذات خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات، منها فندق «قصر الإمارات» في أبوظبي، وفندق «هيلتون دبي جميرا»، وساحة جميرا «أبراج الإمارات أرينا»، ومنطقة «ذا جرين بلانيت في سيتي ووك»، وغيرها من الفنادق والأماكن الترفيهية والسياحية.

مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة، خصص العديد من الشاشات لعرض المباريات، ما يمنح ضيوفه فرصة متابعة المونديال، والاستمتاع بزيارة المكان.

مدينة إكسبو دبي» تستقبل عشاق كرة القدم في أجواء عائلية، لمتابعة البث المباشر للمباريات في أماكن عدة، إضافة إلى تجربة استثنائية في «ساحة الوصل».

الموضة.. والنجمان الأشهر

لم يبتعد عالم الموضة كثيراً عن مجاراة الحدث الرياضي الأهم في العالم، مونديال قطر 2022، فخطفت دار لويس فيتون الأنظار العالم خلال عمل دعائي جمعت فيه قطبا كرة القدم في العالم كريستيانو رونالدو ولينويل ميسي، وهما يلعبان الشطرنج على ظهر إحدى حقائب الماركة الشهيرة، وهو أول عمل يجمع بين النجمين.

«تريند»

لم تقتصر سيطرة أجواء كأس العالم على الساحة الفنية والترفيهية على الواقع المادي، إذ هيمنت كذلك على الفضاء الرقمي، فأصبحت «التريند» على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر «تريند» مشاركة الفنانة ميريام فارس، في أغنية افتتاح البطولة، إلى جانب الفنانين مالوما ونيكي مناج مواقع التواصل لأيام، مثيراً جدلاً واسعاً بين المعترضين على أداء ميريام فارس، الذين وجدوا فيه تقليداً واضحاً للنجمة العالمية شاكيرا، وبين المؤيدين الذين رأوا أن أداء المطربة اللبنانية جاء معبّراً عن أجواء البطولة واتسم بالحيوية، كما أن مشاركة فنانة عربية في مثل هذا العمل العالمي يمثل إضافة مهمة يجب الاحتفاء بها.