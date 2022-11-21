الامارات | «البحر الأحمر السينمائي» يحتفي بالتقنيات والابتكارات الجديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في السعودية، أمس، عن برنامج مسابقة السينما التفاعلية، الذي يحتفي بالتقنيات والابتكارات السينمائية الجديدة، إذ يعرض البرنامج 10 أعمال من أفضل إبداعات الواقع الافتراضي في السينما العالمية لعام 2022.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، ستتنافس أعمال «التنبّؤ بالمطر»، و«القط العسيري»، و«ومضة»، و«تأملات في الكون»، للفوز بجوائز اليسر الذهبية والفضية، التي تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار، بالتعاون مع برنامج «إثراء للحلول الإبداعية»، أول برنامج لتطوير أعمال الواقع الافتراضي في المملكة، لعرض أربعة مشروعات من الأعمال المختارة لدورة مهرجان هذا العام.

وقال مدير البرنامج الدولي لمهرجان البحر الأحمر، كليم أفتاب، إن «الأعمال المختارة من أفضل أعمال الواقع الافتراضي من كل أنحاء العالم، والتي تجمع بين الفن وأحدث التقنيات المستخدمة لصياغة مستقبل رواية القصص». وستعرض أفلام برنامج السينما التفاعلية خلال الفترة من الثاني إلى الثامن من ديسمبر المقبل.

من جانبها، أوضحت مبرمجة برنامج الواقع الافتراضي في مهرجان البحر الأحمر، ليز روزنتال، أن «من بين مجموعة أعمال هذا العام أولى تجارب الواقع المختلط متعدد اللاعبين، إذ يدفع هؤلاء الفنانين حدود الإبداع إلى آفاق جديدة.