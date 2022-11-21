الامارات | «غوغل» تضيف خصائص جديدة إلى الخرائط والبحث والتسوّق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة خدمات التكنولوجيا والإنترنت الأميركية «غوغل» طرح مجموعة جديدة من الخصائص لخدمات «غوغل مابس» (الخرائط) ومحرك البحث و«غوغل شوبنج» للتسوّق، في حين كانت الشركة قد كشفت عن هذه الخصائص لأول مرة، خلال مؤتمر «سيرش أون» في سبتمبر الماضي، إذ بدأت توفيرها للمستخدمين حالياً.

ومع الخصائص الجديدة، سيكون بمقدور مستخدمي محرك بحث «غوغل» البحث عن طبقهم المفضل في أي مطعم مجاور لهم. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم كتابة عبارة «معكرونة بالجبن قريبة مني» لكي يعرض المحرك أسماء المطاعم المجاورة، والتي تقدم هذا الطبق ضمن قائمة الطعام لديها. وبمجرد العثور على النتيجة التي يتم البحث عنها، يمكن للمستخدم العثور على مزيد من المعلومات، مثل ثمن الطبق أو مكوناته وغير ذلك.

كما طرحت «غوغل» خصائص جديدة في خدمة «غوغل مابس»، تشمل خاصية «لايف فيو» التي تتيح إمكانية البحث المرئي عن الأماكن في العديد من المدن، مثل: لندن ولوس أنجلوس ونيويورك وباريس وسان فرانسيسكو وطوكيو.

وقالت شركة «غوغل» في بيان: «افترض أنك ستزور نيويورك وتريد خطة للتسوّق ومقابلة الأصدقاء.. ارفع الهاتف وانقر على رمز الكاميرا في صفحة محرك البحث، لرؤية المتاجر القريبة وغيرها من الأماكن المطلوبة، مثل المقاهي والبنوك وماكينات الصراف الآن. ومع استخدام تكنولوجيا الواقع المعزز في الأسهم والاتجاهات، يمكن لك رؤية الاتجاه الموجود فيه وكيفية الوصول إلى المكان المطلوب».

كما تتيح «غوغل» استخدام محرك البحث للعثور على أفضل محطات شحن للسيارات الكهربائية.

يمكن للمستخدم كتابة «معكرونة بالجبن قريبة مني» لتظهر أسماء المطاعم المجاورة التي تقدم هذا الطبق.