الامارات | حمدان بن محمد: فخور بحجم التفاعل مع «تحدي دبي للجري»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تَقدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، المشاركين في «تحدي دبي للجري» ضمن دورته الرابعة التي انطلقت في وقت مبكر من صباح أمس على شارع الشيخ زايد، بمشاركة قياسية بلغت أكثر من 193 ألف مشارك في إحدى أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة»، وإحدى أكبر المناسبات الرياضية التي تشهدها دبي على مدار العام.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن فخره بالتفاعل المجتمعي الذي شهده تحدي دبي للجري بمشاركة سكان دبي وزوارها، الذين حرصوا على الانضمام إلى الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، بما يعكس مدى الوعي الذي يتمتع به مجتمع دبي بأهمية الرياضة، ويؤكد مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة، موجهاً سموه دعوة عامة للجميع لتبنّي الرياضة أسلوب حياة لمختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.

وأعرب سموه عن تقديره لتنامي الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة، وهو ما يظهر في الإقبال الكبير على الفعاليات الرياضية التي تنظمها دبي، مشيداً بجهود القائمين على تنظيم «تحدي دبي للجري»، لاسيما لجنة تأمين الفعاليات، وكل من أسهم في إنجاح الحدث.