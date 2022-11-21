الامارات | نصائح للتخلص من دهون البطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم خبراء مجلة «فرويندين» الألمانية بعض النصائح للتخلص من دهون البطن، التي تشكل معضلة جمالية في أجسام البعض، كما أنها تعدّ مشكلة صحية كبيرة.

وللتخلص من دهون البطن يجب اتباع نظام غذائي صحي، وتناول الطعام بشكل أكثر وعياً، مع شرب كثير من الماء والسوائل يومياً، ولكن من دون السكر، ومن العناصر الغذائية التي يجب تناولها البروتين والخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات.

وللحصول على بطن مشدودة لابد من الحرص على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وحتى من خلال دمج التمارين في الأنشطة اليومية، كالمشي لمقر العمل، وصعود السلم بدلاً من ركوب المصعد، وركوب الدرّاجة بدلاً من الدرّاجات النارية والسيارات. وعلى الرغم من غرابة العلاقة بين التوتر والدهون، فإنها حقيقة علمية أن دهون البطن لها ثمة علاقة وثيقة بالتوتر والضغوط النفسية، إذ يبدأ الجسم في إفراز «الكورتيزول»، وهو ما يعمل على تخزين الطاقة الزائدة على شكل خلايا دهنية، لاسيما في منطقة البطن.