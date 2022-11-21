الامارات | «إيقاعات العمق» في «غاليري فيريتّي» بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف «غاليري فيريتّي للفن المعاصر» في «السركال أفنيو»، في دبي معرض «إيقاعات العمق»، للشيخة ميثاء بنت عبيد آل مكتوم، خلال الفترة من السادس من ديسمبر حتى الرابع من يناير المقبلين.

ويعدّ «إيقاعات العمق» معرضاً فنياً متعدد الحواس وفريداً في ما يقدمه من إبداع، فهو مستوحى من الأسطورة اليونانية القديمة «لأفروديت وبسيهي» (الروح). وبالتعاون مع شركة «كونكتوبيا تكنولوجيز»، سيكشف المعرض النقاب عن أعمال فنية للشيخة ميثاء بنت عبيد آل مكتوم، بتقنية الـ«إن إف تي» (الرموز غير القابلة للاستبدال)، كما يستخدم تقنيات الواقع الافتراضي المعزّز و«الميتافيرس»، ليتمكن عشاق الفنون من الاستمتاع بالأعمال بطريقة أعمق باستخدام أدوات الواقع الافتراضي، ما سيعزّز من تجربة الزوّار.

يشار إلى أن الرحلة التي يقدمها المعرض تسمح للزوّار بالوصول إلى إدراك الأهداف النبيلة من القصص الإغريقية، والتي تشجع على الأخلاق والابتعاد عن الحسد والضغينة، وعن كل ما يصرفهم عن الاستمتاع بالمعنى الأكبر للحياة، وعما يخلق الفوضى لأنفسهم وللآخرين.