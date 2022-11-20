ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة عسل أبيض على الريق؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

العسل من المنتجات المتعارف عليها أنها مفيدة للإنسان، لذا ينصح الأطباء بتناولها باستمرار، وخاصة على الريق، لبداية اليوم بطاقة وحيوية ونشاط سواء للكبار أو الصغار.

ويقول الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن تناول ملعقة من العسل على الريق مفيد جدا للكبار، لكن يجب أن لا يحصل عليه الأطفال أقل من عمر العام، وأصحاب الحساسية تجاه مكونات معينة بالعسل وتحديدا حبوب لقاح النحل، ومن فوائده أيضا:

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة من العسل على الريق؟

- العسل مصدر مهم للطاقة، إذ يحتوي على ماء 17.2%، سكر الفاكهة 40%، سكر الجلوكوز 30%، سكر القصب 3%.

- ملعقة طعام من العسل تحتوي على 64 سعر حراري.

- يحتوي العسل على نسبة قليلة من «الدهون، الكوليسترول، والصوديوم».

- يقلل من الإحساس بالتعب.

- العسل مفيد للسعال، ويعتبر منافس قوي للأدوية، ويقلل من معدل تكرار الكحة.

- يقي من اضطرابات الذاكرة.

- يمكن أن يستخدم العسل كبديل للسكر الأبيض.

- علاج موضعي للقروح.

- يعالج احتقان الحلق والحنجرة وإخراج البلغم.

- يساعد على علاج الجروح والحروق.

- يقف الكثير من الميكروبات.

- العسل مفيد للجهاز الهضمى.

- يمنع الإمساك.

فوائد العسل

- العسل مفيد لمرضى ارتجاع المعدة.

- يقوي المناعة.

- يحتوي على الحديد والنحاس والمنجنيز والكالسيوم والصوديوم والكبريت والبوتاسيوم والفسفور.

- غني بفيتامين ب يحافظ على الشهية وكفاءة الغدد الصماء.

- يحتوي العسل على فيتامين ب 2 الذى نقصه يسبب تشقق زوايا الفم وخشونة الجلد حول الشفتين وكذلك خشونة الجفون وصعوبة الإبصار.

- العسل غني بفيتامين سي.

- مضاد الأكسدة.

- يقوي جهاز المناعة.

- يقلل من الإصابة بالحساسيات والسرطانات.

- يقي من أمراض القلب.

- مضاد للاكتئاب.

- تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

- يمنع تصلب الشرايين.

- يقي من أنواع مختلفة من السرطان أبرزها سرطان الثدي والرئة والمبيض والبنكرياس والبروستاتا.