11 نصيحة لتكوني أما مثالية في تربية الأطفال.. الحب كلمة السر

القاهرة - سمر حسين - ماما

الأم بالنسبة للطفل كل العالم، إذ هي أول ما يتلقى منها التعليم في حياته، ويتطبع منذ الصغر بطباعها، وبحسب تصريحات الدكتورة رشا الجندي أستاذ الصحة النفسية، إن الأم هي القدوة الأولى لأبنائها والحب والأمان.

وأضافت خلال لقاء سابق في برنامج «ماما دوت أم» المُذاع على قناة «Cbc»، يجب على الأم أن تكون مثالية، ويسود الحب والترابط الأسري، لأن ذلك يخلق طفلا سويا نفسيًا، بشرط التوازن، واتباع النصائح التالية:

‏- الاعتقاد أنك أعظم وأجمل أم لطفلك.

- حاولي أن تكوني ملمة بجميع جوانب تربية أطفالك.

- تحلي بالأخلاق الحميدة التي فرضها الإسلام.

- الحث على القيام بالعبادات مثل الصلاة والصوم.

- مارسي أمامهم أعمال جيد مثل القراءة والرياضة.

- قدمي له الحب والعطف والحنان على مدار اليوم.

- ‏يجب تعدد عمل الأنشطة التي يحبها الطفل في اليوم الواحد.

- قسمي الأولويات في اليوم حتى لا تهمليه في أي وقت من الأوقات.

- اجعلي حمايتك له على حدة وعدم المبالغة فيها.

- ابني جسرا من الثقة بينك وبينه.

- استمعي إلى طفلك جيدًا.

- كوني قدوة لهم في أصغر أفعالك.

- راعيهم دومًا لترى ما المفيد والصحي لهم.

- احمي فكرهم من الأشياء الضارة بالتحدث كل يوم بفعل حميد أو القيام بعمل شيء مفيد أمامهم.

- اهتمي بجانب اللعب مع طفلك والاستمتاع لأن اللعب يخلق التواصل الذي أساس التربية.