في اليوم العالمي للطفل.. قواعد استرشادية لتعديل السلوك وتشكيل الوعي

القاهرة - سمر حسين - ماما

تربية الطفل واحدة من أصعب المهام التي تتولاها الأمهات، منذ اليوم الأول من الولادة، إذ تتطلب مجهود كبير لخلق وعي الصغير وتشكيل شخصيته حسب الوسط المحيط به.

وفي اليوم العالمي للطفل، ينصح خبراء تعديل السلوك بمعاملة الأبناء بطريقة خاصة في العقاب والثواب، ومن الضروري مراقبته بشكل ودي ومصاحبته وتشكيل عقله الصغير تكنولوجيًا وثقافيًا، بحسب موقع «Momandme».

الثورة التكنولوجية وتربية الأطفال

وتختلف تربية الصغار في عصر التكنولوجيا عن العصور السابقة، إذ سيطر الذكاء الاصطناعي على عقول المراهقين، وأصبح لها العديد من السلبيات منها الإدمان، وينبغي أن تتعلمي كيف تجهزين طفلك لهذا العالم، حتى يكبر الطفل ويكون المسيطر على التكنولوجيا وليس العكس، لأنهم حتمًا سيدخلون إلى هذا العالم عاجلًا أو أجلًا، وتتضمن النصائح الآتي:

-اسمحي لأطفالك باستكشاف الأجهزة الرقمية في سياق تفاعلاتهم البشرية مع الآخرين وبحضور وسيط أو مدرب بالغ، استخدمي الأوقات المخصصة للعب بالأجهزة التكنولوجية، كفرصة للتحدث مع أطفالك وتعليمهم مصطلحات جديدة وتمكينهم من استخدام الأجهزة التكنولوجية بشكل صحيح،

- حددي المحتوى الذي يتابعه طفلك من خلال التحكم في جهازه عن بعد بواسطة جهازك الخاص حتى لا يعتقد أن تصرفك تدخل في خصوصيته، وهي خطوة مهمة حتى لا يتعرض لمشاهد العنف أو سلبيات العالم الرقمي.

-استخدمي التكنولوجيا كطريقة إيجابية وفعالة لتظهر لأطفالك صور العائلة والأصدقاء والحيوانات والأشياء من حولهم وفي كل مكان في العالم بجانب الكتب الإلكترونية الخاصة بالأطفال، لكي تزيد من وعيه بما حوله وثقافته العامة.

أنشطة أخرى بجانب التكنولوجيا

يجب ألا تنسي أثناء تربية طفلك دور الأنشطة الأخرى في تكوين وعيه، ففي اليوم العالمي للطفل تأكدي أن يكون الطفل ملمًا بنشاطات أخرى منها القراءة والرياضة والفنون، الاهتمام بالعالم الرقمي فقط يجعل عقله محدودًا للغاية، تواجد الأسرة في محيط الطفل تجعله يكتسب السلام النفسي والاحتواء، ويجب الاهتمام بالقراءة في حياة الطفل خاصة في عمر صغير وشراء الكتيبات الصغيرة، لأنها تساعده على الفهم بشكل أسرع.