13 فائدة غير متوقعة لتناول الباذنجان.. يحمي الجسم من أمراض خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الباذنجان من النباتات التي تتعدد أنواعه وتختلف طرق عمله، وتحرص ربات البيوت على تحضيره على مائدة الطعام باستمرار، لما له من فوائد متنوعة، نرصدها خلال السطور التالية بحسب الدكتور أشرف عبدالعزيز خبير التغذية وموقع «2 care».

فوائد الباذنجان

- يحمي الباذنجان من مرض السكر.

- الباذنجان منخفض السعرات الحرارية لذا يمكن إضافته في النظام الغذائي الصحي.

- يعطي الباذنجان الجسم الحيوية والنشاط والطاقة كونه يحتوي على كميات من المياه.

- يعمل الباذنجان على خفض نسب الكوليسترول في الدم لاحتوائه على الألياف.

- يمنع امتصاص الدم للدهون والكوليسترول.

الباذنجان يقي من السرطان

- يساعد الباذنجان على الوقاية من السرطان، كونه يحتوي على مواد تقاوم الخلايا السرطانية.

- الباذنجان مضاد للالتهابات.

- يخلص الباذنجان الجسم من المعادن السامة مثل الزئبق والزرنيخ والرصاص.

- الباذنجان مفيد لصحة المخ.

- يساعد على امتصاص الجسم للحديد، ما يساهم في عملية انتقال الأكسجين بالدم.

- ينظم ضغط الدم ويمنع ارتفاعه.

- يعمل على فقدان الوزن.

- يحتوي على عناصر غذائية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.