أسهل روتين عناية للتخلص من حب الشباب.. السر في المحلول الملحي

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعاني بعض الشباب من حب الشباب والبثور السوداء التي تظهر على الوجه، إذ تجعلهم في توتر وقلق طوال الوقت نظرا لأنها ملفتة للأنظار، الأمر الذي من خلاله يبحثون عن أفضل طرق العناية بالبشرة، لإيجاد العلاج المناسب، ولضمان الاستمرار عليه يوميًا خطوة بخطوة دون ترك مشكلات أو آثار جانبية.

أسهل روتين للتخلص من حبوب الشباب العنيدة

وإليكِ عدة خطوات لـ روتين سهل، يساعدك في التخلص من حبوب الشباب العنيدة، وفقًا لموقع «boldsky» الهندي المعني بالصحة والتجميل.

اغسل وجهك

استخدم منظفًا لطيفًا وخالٍ من الكبريتات بدلاً من ذلك، إذ يذيب الزيت الزائد والأتربة والبكتيريا دون تهيج بشرتك.

ترطيب البشرة

استخدم مرطبًا خفيفًا وخاليًا من الزيوت مع مكونات مرطبة مثل حمض الهيالورونيك أو الجلسرين أو السيراميد للحفاظ على بشرتك متوازنة ورطبة.

«صن بلوك»

لا تنسوا استخدام واقي الشمس، لحمايته من الأشعة الخطيرة المعرضة للتسبب في ظهور حب الشباب، إذ يحمي من أشعة UVA و UVB (النوع المسبب للضرر).

الروتين الليلي لحب الشباب

اغسل وجهك بغض النظر عن مدى تعبك، وقبل النوم، ولا تعتمد على مناديل الوجه لإزالة كل المواد اللزجة المتراكمة على بشرتك أثناء النهار.

استخدم نفس المنظف الذي استخدمته في الصباح، فإذا كنت تضعين المكياج، يوصي الخبراء بالتنظيف المزدوج باستخدام منظف زيتي، أولاً لتفكيك كريم الأساس ومكياج العيون، ثم المطهر اللطيف لشطف كل شيء لأن غسول الوجه وحده لا ينظف المسام بشكل فعال.

وضع علاج لحب الشباب اختر من السيروم أو المواد الهلامية التي تحتوي على مكونات نشطة مثل Adapalene أو Salicylic acid أو Benzoyl peroxide أو Niacinamide.

ترطيب بشرتك مرة أخرى، ضع طبقة من المرطب نفسه الذي استخدمته في الصباح.

المحلول الملحي

وفي هذا الصدد، نصح الدكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية، خلال حديثه لـ«هُن» باستخدام المحلول الملحي، ربع مقدار من الملح مع مقدار من الماء، واستخدامه لشطف الوجه، لعلاج الحبوب.