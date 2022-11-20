«استشاري مناعة» يحذر من تقبيل الأطفال.. ينقل الفيروس المخلوي التنفسي بسهولة

القاهرة - سمر حسين - صحة

بات الفيروس المخلوي واحدًا من أشهر الأمراض التنفسية، المنتشرة حاليًا بين الأطفال والرُضع، خاصة بالمدارس والحضانة، إذ تنتشر العدوى بسرعة كبيرة.

وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة الصحة، أنّ مرض الفيروس المخلوي أو الغدي مثل الإنفلونزا، إذ أن أعراضه وطرق علاجه متطابقة، وتبدأ كـ نزلة برد طفيفة ثم تشتد.

احذر من هذه العادة تنقل الفيروس المخلوي التنفسي

وحذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه لـ «هن» من عادة تقبيل الأطفال، وخاصة من الفم، إذّ إنها تنقل لهم الفيروس المخلوي، قائلا:«التقبيل عن طريق الفم ينقل الفيروس للطفل بسهولة، وينتشر بين الأطفال بصورة كبيرة، ومالوش لقاح».

وأوضح «الحداد» أن الفيروس يستهدف الفئات العمرية الأقل من 5 سنوات وكذلك الأكثر من 65 عامًا، ونصح بضرورة التأكد من تدفئة الأطفال جيدًا لأن موجات الهواء البارد تحمل الفيروس المخلوي إليهم.

الفئتان الأكثر عرضه لمخاطر الفيروس

وأشار استشاري المناعة والحساسية إلى أنّ أصحاب المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة، هما الفئتان الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس وعدم القدرة على مقاومته.

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

وكشفت وزارة الصحة أعراض الفيروس المخلوي التنفسي، وفقا للمسحة التي أجراها قطاع الطب الوقائي، وأثبتت أن 73% من الأطفال مصابون بالفيروس التنفسي المخلوي، وهي:

- ارتفاع درجة الحرارة.

- الكحة.

- البلغم.

- سيلان الأنف.

- فقدان الشهية.

- السعال الجاف.

- الرشح والصداع.

- التهاب الحلق.

طرق الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي

واستعرضت وزارة الصحة طرق للوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي، على النحو التالي:

ـ غسيل الأيدي المستمر.

ـ تنظيف الأسطح بشكل مستمر.

ـ عدم تقبيل الأطفال في مثل هذه الأوقات.