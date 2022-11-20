مدرسة بجزر الكاريبي تحيي اليوم العالمي للطفل.. و«دريس كود» شرط الدخول

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفالًا بأهمية ما يمثله اليوم العالمي للطفل على مستوى العالم، قررت إحدى المدارس بدولة دومينيكا، الواقعة ضمن جزر البحر الكاريبي، الاحتفال باستقبال هذا اليوم المميز بين تلاميذها من الأطفال بالمراحل العمرية المختلفة على طريقتها الخاصة.

تفاصيل احتفال المدرسة باليوم العالمي للطفل

ونقلًا عن ما ذكرت صحيفة Dominica news online الدومينيكية، أنّ إحدى المدارس الواقعة بمدينة روسو، قررت الاحتفال باليوم العالمي للطفل، وتسليط الضوء على أهميته وسط صغارها، بأسلوب مميز ومختلف.

وتضمنت صور الاحتفال عقد المدرسة لتحديد dress code للصغار من طلابها، على غرار ما تقدمه فعاليات المهرجانات العالمية، وارتدت الفتيات الفساتين اللامعة بألوانها المختلفة، مع وضع التيجان على رؤوسهن، فيما ارتدى الفتيان البدل الأنيقة مع وضع رابطات العنق بأشكالها المختلفة.

كما سمحت المدرسة للفتيات بحرية اختيار ألوان الفساتين اللائي ظهرن بها، وكذلك الأمر ذاته للفتيان، وظهر الصغار جميعهم وهما يستمتعون بأجواء الاحتفال باليوم العالمي للطفل وسط البالونات الملونة، وممارسة الألعاب المختلفة.

كلمة خاصة للمدرسة في يوم الطفل العالمي

وخلال الاحتفال وجه القائمون على المدرسة كلمة خاصة بالاحتفال العالمي، جاء فيها«يمكننا القول بثقة أن أطفالنا هم المستقبل، وعلينا بصفتنا أربابهم فعل كل ما في وسعنا لحمايتهم بأي ثمن».