قرية المشجعين تستعد لاستقبال ضيوف كأس العالم بالدوحة.. تعرف على سعر الليلة «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تستعد العاصمة القطرية الدوحة لاستقبال النسخة الـ22 من كأس العالم، التي تنطلق فعاليتها مساء اليوم، وسط حضور الآلاف من مشجعي مختلف الدول المشاركة، لذلك وفرت الدولة المستضيفة كافة وسائل استقبال المشجعين للحصول على الإقامة الجيدة وسبل الراحة والترفيه المختلفة.

واستعرضت إذاعة «بي بي سي» البريطانية، بعضًا من التحضيرات الخاصة للقرية المخصصة لاستقبال مشجعي كأس العالم من مختلف البلدان.

تفاصيل قرية مشجعي كأس العالم

وشملت القرية كافة الاستعدادات المخصصة لاستقبال مشجعي كأس العالم، وضمت مجموعات كبيرة من الخيم الضخمة المجهزة جيدًا، وتحتوي كل خيمة بداخلها سريرين للنوم، إلى جانب توفير لوازم النوم وكذلك الأمور الحياتية المختلفة.

كما تم وضع العشرات من أحواض المياه بين الخيم، حرصًا على توفير وسائل النظافة والرعاية الشخصية للزوار من المشجعين.

سعر الليلة الواحدة داخل قرية المشجعين

ووفق ما كشفت تقارير «بي بي سي»، يبلغ سعر الإقامة بالليلة الواحدة داخل قرية مشجعي كأس العالم، 175 جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 5 آلاف جنيه مصري.

ومن المقرر توزيع عدد من اللافتات الورقية الإرشادية الصغيرة على الضيوف، لتوجيههم بشكل صحيح عند التجول داخل القرية، والاستمتاع بخدماتها المختلفة.