حكاية غانم المفتاح قارئ القرآن بافتتاح كأس العالم.. إعاقة حولته لأيقونة بفضل والدته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يترقب عشاق كرة القدم مباريات كأس العالم، المقرر بدء فاعلياتها بعد ساعات على الملاعب القطرية، الدولة المضيفة لبطولة كأس العام 2022، والتي قررت افتتاح البطولة بتلاوة قرآنية للشاب غانم المفتاح، المصاب بمتلازمة التراجع الذيلي، حسبما أعلنت وسائل إعلام قطرية.

غانم المفتاح.. قصة نجاح من طراز فريد

«جسمي صغير ولكن قلبي كبير، والله أعطاني الكثير من النعم فلماذا لا ابتسم، وأهم معاني الإيجابية هي الرضا بأن الله اختار له الأفضل وعلى الإنسان أن يتقبل عطايا الله له كي يستطيع أن يرى العالم بإيجابية».. بهذه الكلمات يتحدث ويعرف غانم المفتاح نفسه، خلال حديثه قبل عدة أعوام خلال ثاني جلسات الملتقى الإعلامي العربي الثالث، أثناء حواره مع الإعلامي خالد جاسم.

إعاقة كبيرة كادت منعه عن ممارسة الحياة بشكل طبيعي، تحدث عنها «غانم» قائلًا: «تقبلت إعاقتي وتعايشت معها بحب وسلام، كنت أعاني من النظرات التي أتعرض لها من بعض الأطفال، ولكن الأمر لا يضايقني، فكل من كان ينظر إلي يحمد ربه على ما فيه من نعم، وكنت أكسب أجر لأني كنت سبب في ذكر الله».

تحد كبير خاضه القطري مفتاح الغانم، بسبب إعاقته الناتجة عن ولادته بنصف جسد، فلم يكن هناك جنود مجهولة بحياته سوى أمه، التي اعتنت به ودمجته بالمجتمع، منخرطًا فيه ناصحة إياه بالالتزام بالكلام الطيب مع الناس والتعامل معهم بالحسنى، حتى لا يعيش وحيدًا، إذ قامت بطباعة قصص وكتب عنه ووزعتها مجانًا على المدارس، والجهات المختلفة محاولة بكل الطرق، وجاهدة لتغيير نظرة الناس إلى ذوي الإعاقة وهو ما منحه الثقة للتعامل مع الآخرين.

طموحات مفتاح غانم لاتتوقف

الكثير من الأحلام والطموحات التي كان يسعى لها غانم، فبات يحلم بالعمل طبيبا للعظام ليساعد المرضى، وتمنى أن يصبح يومًا ما رئيسا للوزراء، ساعيًا نحو تطوير ذاته.

يمارس «غانم» العديد من الرياضات منها السباحة والرماية وتسلق الجبال، إذ تسلق جبل شمس أعلى جبل في منطقة الخليج العربي، ويبلغ ارتفاعه حوالي 3000 متر، ووصل إلى قمته ورفع علم بلده عليه، كما إنه أصغر تاجر عربي فهو يملك شركة للآيس كريم لها العديد من الأفرع في قطر، فضلًا عن الأعمال التطوعية والخيرية، ٌولد غانم المفتاح في 5 مايو 2002 بالعاصمة القطرية الدوحة، وكانت اللجنة العليا لبطولة كأس العالم قطر 2022 أعلنت تعينه سفيرًا رسميا للبطولة.