ماذا يحدث للجسم عند تجنب تناول الجبن؟.. فوائد لا تتخيلها

القاهرة - سمر حسين - صحة

على الرغم من أن منتجات الألبان من الوجبات الغنية بالكالسيوم المفيد للجسم، إلا أن لها أضرارا وبعضها يتم التحذير منه، وهناك دراسات جاءت نتائجها تؤكد على فوائد ترك تناول الأجبان نهائيًا، فمن تلك الفوائد هو انقطاع حب الشباب واكتساب الجسم صحة أفضل وجلدا صحيا وتأخير بعض المشاكل منها الشيخوخة، وذلك ما يقدمه «هن» في التقرير التالي وفقاً لموقع health line .

ماذا يحدث للجسم عند التخلي تماماً عن تناول الأجبان؟

بالنسبة لسؤال ماذا يحدث للجسم عند التخلي تماماً عن تناول الأجبان؟ تتمثل أول فوائد الإقلاع عنها في انقطاع حب الشباب، وحب الشباب هو حالة التهابية تحبس الزيت في المسام، مما يتسبب في نمو البكتيريا ثم يسبب التهاب يتحول الى حب الشباب، وتعتبر الأجبان السبب الرئيسي للزيوت في الجسم ويساعد على نمو الالتهاب، بجانب أن هناك عوامل كثيرة يمكن ان تزيد من حدة حب الشباب

تحسين الهضم

ماذا يحدث في الجسم عند التوقف عن تناول الأجبان؟ تقل مشاكل المعدة تدريجياً ومعها الانتفاخ، الذي سببه عجز الجسم عن تحطيم اللاكتوز، يمكن ان يؤدي تناول الأجبان الى التهاب امعائك الغليظة ويمكن ان يؤدي الى الاسهال.

دراسة توضح خطورة الأجبان

قالت الدكتورة أكوا وولبرايت، أخصائية التغذية، إن التخلي عن تناول الجبن قد يساعد على التخلص من الصداع النصفي، ويقلل خطر الإصابة بالسرطان، كما يمكن شراء أجبان ذات طعم واضح وإضافة كمية قليلة منها إلى الطبق، كما يمكن استبدال الجبن المصنوع من حليب كامل الدسم بجبنة قليلة الدسم، وإذا أراد الشخص تقليل كمية الصوديوم التي تدخل الجسم، عليه تجنب تناول الأجبان الصلبة، وذاك وفقاً لموقع روسيا اليوم.

قالت «وولبرت»:«يمكن أن يكون للتخلي عن تناول الجبن تأثير إيجابي في الصحة، بما في ذلك حالة الجلد،كما إن التقليل من تناول الأجبان، يمكن أن يحسن حالة الجلد، لأن الجبن يزيد من إنتاج الزهم أو الدهون ، الذي يسد المسام الجلدية ويسبب حب الشباب».

الانواع الضارة من الأجبان

بالنسبة لخطورة تناول الأجبان قال الدكتور محمد مصطفى، استشاري التغذية في حوار سابق لـ«هن» إن هناك انواع ضارة من الأجبان، منها الجبنة الرومي وهي عبارة عن حليب كامل الدسم وبطاطس وتوابل ومكسبات طعام، وتحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت المهدرجة والدهون وهو ما حذر منه قائلًا، إن الخطر الأكبر في الجبنة الرومي يتمثل في أنها مصدر للدهون المشبعة التي بدورها تؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار مما يسبب ارتفاع ضغط الدم ومن الممكن أن يعرض الإنسان للإصابة بجلطات «القلب وتصلب الشرايين والأوعية الدموية»، وكذلك زيادة الدهون الثلاثية على القلب.