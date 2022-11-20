الفساتين المخططة موضة شتاء 2023.. مناسبة للمحجبات وغيرهن «صور»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

تبحث الفتيات عن أحدث قصات الفساتين وملابس الموضة لشتاء عام 2023 بجميع الأشكال والألوان، ويتزايد هذا الشتاء الاهتمام بموضة ارتداء الفساتين التي تناسب المحجبات وغير المحجبات، وتنتشر موضة ارتداء الفساتين المخططة أو المقلمة ذات الإطلالة الجذابة هذا الشتاء وذلك حسب موقع «Pinterest» الشهير بإتاحته للعديد من الموديلات المختلفة للفتيات، ويُقدم «هُن» خلال الموضوع صور هذه الفساتين.

موضة عبر الزمن

تعد الأزياء المخططة من الأزياء التي لا تُبطل عبر الزمان لانتشارها الواسع بين الفتيات، لأنها تليق على كل الألوان ويمكن أيضًا المزج والمطابقة بين الفساتين المخططة وبين جميع الألوان.

مناسبة لجميع الأعمار

تنتشر الفساتين المخططة بين الفتيات بمختلف الأشكال من المقلم بالطول أو بالعرض وتناسب جميع الأعمار حيث إنها لا تنتهي موضتها.

ارتداء الفساتين في فصل الشتاء

من الممكن أن ترتدي عليها جميع القطع الشتوية بملامح مختلفة كارتداء البالطو أو الجاكيت «الجينز» الشتوي إضافة للفستان المخطط الشتوي.

قصات مختلفة

يمكنك إضافة قصات مختلفة من الفساتين الطويلة المقلمة وذلك لإضفاء التغيير على قصات الفساتين والتغيير في أشكالها.

إضافة الكوفية

يمكنك إضافة الكوفيات على الفستان المخطط لإعطائه بهجة ورونق.

الجواكت الصوفية

من الممكن أيضًا ارتداء الجواكت الصوفية ستعطيه مظهرا جذابا.

قطع إضافية

أضيفي المزيد من القطع الملونة على الفستان لأنها تضيف لمسات رائعة على إطلالة الفساتين المخططة الشتوية.

ارتداء قطعة أخرى مع الفستان

من الممكن أن تضيفي القميص أو الشال للفستان لإعطائه شكلًا مختلفًا.