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أسباب وأعراض مرض الدوالي.. يصيب النساء أكثر من الرجال

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القاهرة - سمر حسين - صحة

أسباب وأعراض مرض الدوالي

مرض الدوالي عبارة عن تضخم الأوردة بالجسم وتوسعها وانتفاخها، ويصيب أجزاء عديدة من أوردة الجسم، ولكن الأكثر شيوعًا هو إصابة الدوالي الوريدية بالساقين، وذلك بسبب خلل في بعض الصمامات، ويرى معظم الناس الأوردة بالجسم بارزة دون معرفة السبب، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن» أسباب وأعراض مرض الدوالي.

خطورة مرض الدوالي

قال وليد الدالي استشاري جراحة الأوعية الدموية والقسطرة خلال لقاء سابق في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المُذاع على قناة «Cbc» إن مرض الدوالي من الأمراض غير المعدية، لكنه له خطورة على الجسم بسبب تسببه في العديد من العوامل التي تؤثر على الصحة، وعدد عوامل تأثيره على الجسم في التالي:

- يسبب تضخم الساقين.

- ‏يعمل على تقرح الجلد.

- يسبب وقوف الدم في الأوردة وتمددها.

- يسبب الضعف العام في أوردة الجسم.

- يعمل على الشعور بالحرقة والتشنج.

- ‏تقلص العضلات والتورم في أسفل الساقين.

- يتفاقم الألم بعد الجلوس أو الوقوف مباشرةً.

- حدوث الألم الشديد حول الأوردة.

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أسباب مرض الدوالي

وأكد أن مرض الدوالي من الأمراض التي يجب علاجها سريعًا حتى لا تتفاقم وأن له أسباب عديدة، وهي:

- الوقوف الكثير.

- قلة ممارسة .

- التقدم في العمر.

- ارتداء البنطلونات الجينز للسيدات والرجال.

- زيادة الضغط على البطن بسبب الحمل.

- السمنة الزائدة.

 - يجب الحرص عند ظهور الدوالي حتى لا تتزايد وتسبب المضاعفات وتسبب الألم الشديد.

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أعراض مرض الدوالي

وأضاف «الدالي» أن مرض الدوالي يصيب النساء أكثر من الرجال بنسبة 40 إلى 20%، وذلك بسبب العوامل الوراثية والحمل والولادة والوقوف الكثير، ونوه إلى أن أعراض الدوالي العامة تتمثل في التالي:

- ظهور الشعيرات الدموية أو الدوالي الرفيعة.

- ظهور شعيرات دموية أو عروق زرقاء منتشرة ومعرجة.

- تململ الساقين والفخذين.

- ‏تململ الأطراف السفلية.

- ‏الضعف العام في منطقة الحوض عند النساء أكثر من الرجال.

- السخونة الشديدة في العظام.

- ‏ثقل العظام والتحرك ببطء.

- يجب التوجه إلى الطبيب عند ظهور الأوردة بارزة بالجسم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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