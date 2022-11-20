«طبيبة» تكشف عن طرق علاج السعال المستمر عند الأطفال.. يجب توخي الحذر

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع تغير حالة الطقس وقبيل استقبال فصل الشتاء، شهدت الآونة الأخيرة انتشار العدوى بالفيروس المخلوي التنفسي بين العشرات من الأطفال، وهو ما تسبب في إثارة المخاوف بين العديد من الأمهات مع ظهور الأعراض بصورة سريعة مع انتقال العدوى من طفل لآخر، ولكن مع الحصول على العلاج اللازم تختفي علامات الإصابة تدريجيًا، بخلاف استمرار السعال لفترة طويلة لدى بعض الحالات، وهو ما يسبب انزعاجًا نحو محاولة علاج هذا العرض المستمر.

أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي

وحسب ما ذكرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تتمثل أعراض الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي في الآتي:

1- صعوبة التنفس والشعور بالحمى.

2- ظهور الرشح.

3- القيء والإسهال.

4- التهاب الحلق.

علاج السعال المستمر عند الأطفال

وكشفت الدكتورة ريهام المهدي، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال حديثها لـ«هن»، أن السعال المستمر لدى الأطفال خاصة بعد الشفاء من الأعراض الأخرى الخاصة بالفيروس المخلوي التنفسي، أو غيره من فيروسات الإنفلونزا، لا يشكل قلقًا بشأن صحة الطفل، ولكن يجب التعامل العلاجي الصحيح معه.

ونصحت استشاري طب الأطفال بضرورة فحص الطفل عند المعالج المختص في حال استمرار السعال معه لفترات طويلة، وكذلك إجراء الفحوصات اللازمة له، كي يتم التعرف على السبب الحقيقي خلف الأمر، ومن ثم تقديم العلاج اللازم له، «لازم نفحص الطفل كويس، ويتعمله أشعة وفحوصات عشان لو في التهاب رئوي، أو حساسية صدرية، أو غيرهم، يتم علاجه بشكل مظبوط».

كما وجهت «المهدي» الأمهات بضرورة حرصهن على تقديم السوائل الدافئة بشكل مستمر للطفل، وكذلك مساعدته على تطبيق إجراءات الوقاية الاحترازية خاصة عند التواجد داخل المدرسة، وذلك لتجنب انتقال العدوى إليه.