قبل انطلاق كأس العالم 2022.. أفكار لتجهيز المنزل لمتابعة المباريات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ساعات قليلة تفصلنا عن مونديال قطر 2022، يزينها حماس الجماهير الذين سافروا إلى الدوحة ليشجعوا منتخبات بلدانهم، وعلى الرغم من ذلك ما زال هناك أسر لم تستطع الذهاب للتشجيع لظروف مختلفة، منها الحالة المادية وأيضًا مشجعي المنتخبات الذين لم يحالفهم الحظ للتأهل، وقرروا تشجيع منتخبات أبطالهم المفضلين منها البرتغال والأرجنتين وفرنسا وألمانيا، حتى الشعوب العربية التي قررت تشجيع كل من السعودية، قطر، تونس، المغرب، لذلك في التقرير التالي يقدم «هن» أفكار لتجهيز المنزل وتشجيع منتخبك المفضل من البيت، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

أفكار لتجهيز المنزل ومتابعة كأس العالم

تعد المقاهي ومراكز الشباب هي العدو الأول للمرأة خاصة المتزوجات حيث يقضي الزوج معظم الوقت خارج المنزل في أوقات المونديال والبريميرليج وغيرها من الأحداث الرياضية المهمة، وقبل ساعات من انطلاق كأس العالم قطر 2022، يمكنك تجهيز منزلك ليكن مهيئًا لمتابعة مباريات الساحرة المستديرة في تجمع أسري دون الحاجة إلى المقاهي.

قبل بداية المباريات يجب أولًا أن تقومي بترتيب جزء صغير من البيت في ليكون مهيئا لتجمع أفراد الأسرة والأصدقاء إذا قمت بدعوتهم، قالت ليزا سميث إحدى السيدات المؤثرات في ويلز وخبيرة العلاقات الأسرية:«أنا أستمتع بالتجهيز لكأس العالم وأولي اهتمامًا كبيرًا بالتفاصيل للتأكد من أنني أحصل على كل شيء بشكل صحيح، الشيء الرئيسي هو أني أقوم بإنشاء مساحة مريحة وجذابة حيث يمكن للجميع الاسترخاء والاستمتاع بالمباريات، وأفكر في احتياجات ضيوفي، ما الأطعمة والمشروبات التي يحبونها؟ هل هناك مقاعد كافية للجميع؟، ولا أنسي نفسي أيضًا أحب أن استمتع بالمتابعة».

بعد تجهيز مساحة مناسبة وشاشة التلفاز الخاصة لمتابعة المونديال، ولا تنس الملابس الرياضية أو التيشيرتات الملونة بعلم منتخبك المفضل، فهي أيضًا ذات أهمية كبرى في ذلك الحدث.

تجهيز الأطعمة المناسبة للإستمتاع بالمشاهدة

بعد تجهيز المكان المناسب لمتابعة مباريات كأس العالم 2022 في المنزل، إليك أيضًا أهم الأطعمة والمسليات التي تحتاجين إليها وأهمها التالي:

- وجبة رولز الروبيان BLT

هي عبارة عن سندوتشات تشبه البرجر تتكون من المقادير التالية:

6 شرائح لحم

ملعقة كبيرة من صلصة الرانش أو أي نوع صلصة

4 سندوتشات وقطع هوت دوج، وبطاطس محمرة

خس أخضر وشرائح كامباري ناضجة أو طماطم برقوق صغيرة للتقديم

الثوم المفروم للتقديم

للتحضير

في مقلاة كبيرة على نار متوسطة ، يُطهى اللحم حتى ينضج، انقليه إلى طبق مبطن بمنشفة ورقية، قومي بصناعة السدوتشات وتزيينها بأوراق الخس المقطعة.

- بعد تجهيز الوجبات بعدد أفراد الأسرة قومي بتجهيز المسليات منها الفسدق اللب الأبيض والسوبر ومجموعة من البقوليات نظرًا لإهميتها.