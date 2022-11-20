الامارات | مقتل مهندسة أردنية واصابة والدتها على يد عاملة المنزل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قتلت في عمّان أمس مهندسة أردنية عمرها 27 عاما، فيما أصيبت والدتها البالغة من العمر 59 عاما بجروح خطيرة، على يد عاملة المنزل.

وكانت العاملة فد بدأت عملها في منزل العائلة الأردنية في شهر يونيو الماضي، إلا أنها كانت ترفض القيام بمهامها مرارا وتكرارا، ما دفع الأم إلى إبلاغ المكتب الذي استقدمتها من خلاله.

إثر ذلك، طلب المكتب من الأم، إحضار العاملة بهدف التفاهم معها حول تصرفاتها، حيث مكثت العاملة لدى المكتب لمدة 20 يوما، قبل أن يتم إرجاعها إلى منزل مخدوميها على اعتبار أنه تم إنهاء المشكلة وتعديل سلوك العاملة.

لكن العاملة عادت إلى التصرفات نفسها والعناد ذاته، وظلت ترفض القيام بمهامها وتظهر عليها علامات العصبية والغضب، ما اضطر الأم للاتصال قبل أيام مرة أخرى بالمكتب الذي استقدمها، حيث طلب المكتب إحضار العاملة لمقابلتها يوم السبت، إلا أن العاملة استبقت ذلك وأقدمت على جريمتها الجمعة حسب وسائل إعلام أردنية.

وكانت العاملة باغتت الضحية بالطعن بواسطة سكين، حيث هرعت الأم على صوت ابنتها المهندسة وهي تصرخ، إلا أنها تعرضت للطعن هي الأخرى، قبل أن تقوم بالاستنجاد بزوجها وابنها اللذين تمكنا من السيطرة على العاملة.

وفي غضون ذلك، تم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي حضرت إلى المكان وضبطت العاملة، فيما تم إسعاف الأم وابنتها إلى أقرب مستشفى، إلا أن الفتاة فارقت الحياة.