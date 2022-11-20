مضادات حيوية طبيعية بديلة لتخفيف الآلام.. القرنفل والبرداقوش والزنجبيل

القاهرة - سمر حسين - صحة

يلجأ كثيرون إلى الأدوية مثل المضادات الحيوية المُصنعة، عزفوا عن استخدام المواد التي تُفيد الصحة والجسم من الأعشاب والموارد الطبيعية، ولذلك نقدم لكم من خلال «هن» المضادات الحيوية الطبيعية واستخداماتها المختلفة لأمراض الجسم.

الهدف من استخدام المضادات الحيوية

قال مدحت خليل استشاري الجهاز الهضمي والكبد، خلال حديثه في إحدى حلقات برنامج «العيادة»، المعروض عبر شاشة «الحياة» إن الهدف من استخدام المضادات الحيوية هو قتل وتحجيم البكتيريا، وليس علاج الفيروسات بشكل كامل لأن الفطريات تُنشط مع استخدام المضادات الحيوية، وأنها للوقاية وعلاج الإلتهابات الناتجة عن البكتيريا.

مضادات حيوية طبيعية

ونوه «خليل» إلى أن المضادات الحيوية الطبيعية تنتشر بين الناس ومفيدة للجسم ولا تؤثر على أي عضو من أعضاء الجسم، ولا يعرفون أنها أقوى من المضادات الحيوية الغير الطبيعية، وعدد المضادات الحيوية الطبيعية واستخداماتها في التالي:

- عسل النحل الجبلي داكن اللون

يحتوي على مضاد حيوي طبيعي مُطهر ومضاد للبيكيتريا والجراثيم والفطريات مثل «عسل الزعتر وشمع العسل»، ويمكن استخدام العسل الخام النقي موضعيًا أي يوضع على أماكن الجروح.

- الثوم

مضاد حيوي طبيعي في كل حالاته سواء مستوي أو مهروس، إذ أنه يحتوي على الأجسام المضادة للأكسدة فهو مفيد لكل أعضاء الجسم، ولكن يُنصح أصحاب القولون العصبي ومشاكل المعدة والقرح والانتفاخات البُعد عن الثوم.

- الجريب فروت

يحتوي على مضاد حيوي طبيعي للالتهابات المعوية والتهابات الجهاز التنفسي.

- مستخلص أوراق الزيتون

يحتوي على مضاد حيوي طبيعي وهو مفيد بكل أنواعه من الورق والثمار والبذور، وموجود عند العطار ويتم استخدامه لمنع الالتهاب المعديه والتقرحات الجلدية.

- الزنجبيل

يحتوي على مضاد حيوي طبيعي لكل أمراض الجسم ومفيد لوظائف المخ والحماية من الفيروسات والعدوى.

- الروزماري

مضاد حيوي طبيعي يتم استخدامه في الطعام لما به من مواد قاتلة للبكتيريا.

- البرداقوش

أقوى مضاد حيوي طبيعي ومفيد لكل أجهزة الجسم.

- زيت شجرة الشاي

مضاد حيوي مضاد للفطريات واستخدامه يخفف أمراض الجلد والالآم العضلية.

- القرنفل

مضاد حيوي طبيعي لعلاج الإصابات التنفسية والربو.

- الكاري

مضاد حيوي طبيعي يدخل في إعداد الطعام إذ أنه مطهر للأمعاء ومنظم للوزن ويعمل على حرق الدهون.

استخدامات المضادات الحيوية غير الطبيعية

وأضاف «خليل» أن المضادات الحيوية غير الطبيعية عبارة عن مواد كيميائية لا يجب استخدامها لكل الحالات المرضية على سواء ولكل أنواع الأمراض، ولكن إذا استدعي استخدامها يكون بتوصية من الطبيب، ونظرًا لاستخدام المضادات الحيوية غير المقنن، وجب استخدامها بمعايير وقواعد محددة لمقاومة البيكتيريا، وهي كالتالي:

- يُحدد الطبيب نوع المضادات الحيوية غير الطبيعية على حسب نوع البكتيريا.

- يُحدد على حجم الالتهاب المصاب به المريض.

- ‏حسب حساسية البكتيريا وما المضادات الحيوية التي لا تتأكسد معها.

- جرعات مناسبة من المضادات الحيوية للسن والوزن.