معلومات عن دار الأزياء التي جمعت رونالدو وميسي خارج الملعب.. الوداع والمناورة الأخيرة

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

«اللعبة أوشكت على الانتهاء فلنستمتع بها» ربما هذا ما جاء بأذهان عشاق الساحرة المستديرة، فور انتشار صورة تجمع بين اسطورتي كُرة القدم، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، فمن اعتادوا على المواجهة داخل المستطيل الأخضر، اليوم في إعلان جديد يجمع بينهما قبل ساعات من إنطلاق كأس العالم بدولة قطر.

تحت شعار «النصر حالة ذهنية»، ظهر ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، في صورة التقطها آني ليبوفيت، وهم يتنافسان على لعبة الشطرنج، وذلك في أحدث حملة للعلامة التجارية للبيت الفرنسي الشهير Louis Vuitton.

ماهي دار الأزياء التي جمعت بين رونالدو وميسي خارج المستطيل الأخضر

وتحتفل الدار الشهيرة، باثنين من أكثر لاعبي كرة القدم موهبة، Louis Vuitton، دار أزياء فرنسية فاخرة وشركة تأسست عام 1854 من قبل لويس فويتو، وتعتمد في علامتها التجارية، حرفي LV على معظم منتجاتها ، بدءًا من الحقائب الفاخرة والسلع الجلدية إلى الملابس الجاهزة والأحذية والساعات والمجوهرات والإكسسوارات والنظارات الشمسية وحتى الكتب.

وتقع الدار بعاصمة الموضة، باريس في فرنسا، وكان وصل إيراداتها في 2020 إلى 14 مليار يورو

ونشر حساب دار الأزياء، صورة الثنائي، عبر موقع التغريدات «تويتر»، مدونًا: «النصر هو حالة ذهنية، صورة تم التقاطها بواسطة أني ليبوفتيز، بالإضافة إلى تقليد طويل في صناعة جذوع الكؤوس الرياضية الأكثر رواجًا في العالم، تحتفل الدار اليوم بإثنين من أكثر لاعبي كرة القدم موهبة».

رونالدو وميسي بكأس العالم

يستعد قائد منتخب البرتغال، رونالدو لخوض مونديال قطر، في مجموعة تضم كلًا من «غانا وأوروجواي وكوريا الجنوبية»، بينما يلعب ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين في مجموعة تضم كلًا من «السعودية والمكسيك وبولندا».

ومن المقرر أن تنتطلق البطولة، اليوم، الأحد، بلقاء الافتتاح، الذي يجمع بين قطر، المنتخب المنظم، والإكوادوري، لحساب المجموعة الأولى.