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أفكار لإعادة تدوير علب العطور الفارغة بطرق صديقة للبيئة.. حاملة أدوات رسم ومكياج وورد

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القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

إعادة تدوير العطور

يحتوي كل منزل على كميات كبيرة من علب العطور الفارغة والمستنفذة وعادةً ما يجري التخلص منها بطريقة ملوثة للبيئة، رغم أنه من الممكن إعادة استخدامها بأساليب آمنة وسليمة، لذلك نستعرض خلال السطور التالية مجموعة أفكار لإعادة تدوير عبوات العطور الفارغة بطريقة مفيدة للبيئة، بحسب موقع «pinterest» العالمي.

أفكار لإعادة تدوير علب العطور الفارغة

يجب قبل البدء في إعادة التدوير التأكد من شطف الزجاجة الخاصة بالعطر جيدًا بالماء الساخن والصابون وتركها حتى تجف في الهواء.

الفكرة الأولى

يمكن أن تكون زجاجة العطر قطعة فنية حقيقية من خلال جعلها مزهرية «حاملة للورد» ويمكنك استخدام أداة مناسبة لقطع الجزء العلوي من الزجاجة لتوسيعها من الأعلى لمنحك مساحة أكبر لوضع باقة من الزهور الصغيرة.

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الفكرة الثانية

ملء زجاجات العطر الفارغة بسائل الصابون الخاص بالاستحمام لتزيين حمامك والرفوف الخاصة بكِ سيكون بذلك تأثير زجاجة العطر مثالية.

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الفكرة الثالثة

حولي زجاجة العطر إلى مصباح بجانب السرير بإضافة كشاف صغير للضوء بالعلبة أو شمعة ويمكنك أيضًا وضع رسومات دقيقة على الزجاجات.

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الفكرة الرابعة

يمكنك إعادة التدوير من خلال صنع من زجاجة العطر منظم لأدوات مكياجك وضعي بها طلاء أظافرك أو أدوات المكياج وزينيها بالورد أو الخرز الملون.

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الفكرة الخامسة

يمكنك ملء زجاجات العطور الفارغة برائحة منزلية وتركها في خزانة أو درج ملابس داخلية أو في المرحاض واتركيها مفتوحة للاستفادة من رائحتها.

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الفكرة السادسة

ضعي الخرز الملون المختلف أزرق على سبيل المثال بشريط مربوط حول الزجاجة أو ضعي عليها الملمع وضعيها على التسريحة الخاصة بكِ.

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الفكرة السابعة

ضعي بها الماء واجعلي أولادك يغسلون بداخها أدوات وفرش الرسم.

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الفكرة الثامنة

احفظي الأوراق الصغيرة بداخلها فيمكن استغلال زجاجات العطر ذات الفوهة الواسعة في حفظ الورق الصغير والملاحظات التي تُكتب على الورق.

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الفكرة التاسعة

ملء زجاجات العطر بالماء البارد واستخدامها كبخاخة لترطيب المنزل. ‏

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الفكرة العاشرة

إذا كانت زجاجات العطور الفارغة نادرة أو قديمة أو من علامة تجارية شهيرة فيمكنك بيعها لهواة جمع العلب المميزين.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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