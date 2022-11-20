أول قطرية تحصل على ماجستير من «فيفا» وتشارك في تنظيم المونديال: سأصبح أفضل نسخة من نفسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الأهم الذي ينتظره ملايين البشر حول العالم، فعشاق الساحرة المستديرة من مشجعي المنتخبات في بلدان العالم ينتظرون فعاليات كأس العالم كل 4 أعوام، سواء مشجعي المنتخبات المشاركة أو حتى التي لم يحالفها الحظ في الالتحاق، المميز هذا العالم ليس البلد العربي المنظم للحدث فقط، وإنما أن للمرأة دور كبير وفعال في كل التفاصيل، وقبل ساعات من بداية افتتاحية كأس العالم قطر2022 يستعرض «هن» حكاية سيدة قطرية تشارك في تنظيم كأس العالم 2022 ومهرجان فيفا للمشجعين.

ميعاد العمادي منظمة كأس العالم 2022

لم يقتصر الحضور النسائي لكأس العالم 2022 على الحكمات فقط، فالتنظيم الذي أشاد به جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في الساعات الأخيرة كان بلمسات امرأة أيضًا، السيدة ميعاد العمادي التي تعمل على قدم وساق على خروج التنظيم النهائي لاحتفالية كأس العالم بشكل لائق ومميز.

تخرجت «العمادي» في كلية الحوسبة والمعلوماتية بالجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة، وتولت مسؤولية تنظيم مهرجان فيفا للمشجعين بناء على طلب اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية التي تعمل بها منذ أكثر من 10 سنوات، ثم حصلت على ماجستير «فيفا» أو الماجستير الدولي في إدارة الفنون والعلوم الإنسانية للرياضة، في عام 2016، لتصبح أول قطرية تحصل على هذه الدرجة العلمية.

العمادي: سعيدة بدعم الفيفا لأصبح أفضل نسخة من نفسي

وتعمل منذ 10 سنوات داخل اللجنة العليا للرياضة، وكان تنظيمها لكأس العالم قطر2022 هو الحدث الأهم في حياتها، والذي لم تكن لتنجزه دون دعم أسرتها، إذ كتبت على صفحتها الرسمية لموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: «في اللحظات التي أشعر فيها بالضغط والإثارة والتعب تأتي عائلتي لتهون على، وتذكرني بأني امتلك نظام دعم قوي، شكرًا لوجودكم، وشكرًا للسادة أعضاء فيفا على مواصلة الدعم والتشجيع لأصبح أفضل نسخة من نفسي، أصدقائي الأعزاء والجميع أتمنى ان أقدم لكم الدعم كما دعمتم إنجازاتي خلال هذه الرحلة».

وعن البدايات الأولى لعملها في اللجنة العليا، قالت إنها انضمت حينها إلى فريق صغير يتولى تنفيذ مشاريع محلية، ثم حالفها الحظ والتحقت بفريق التواصل المجتمعي، المسؤول عن تقديم الاستشارات وتنظيم الأحداث والفعاليات خلال أبرز المحطات على طريق الإعداد لاستضافة البطولة، وفقًا لحوارها مع الجريدة الرسمية القطرية.

أما عن العمل في اللجنة العليا قبل أكثر من 10 سنوات، أوضحت أن الإسهام في التحضير لتنظيم البطولة لم يخطر على بالها، رغم أنها من المشجعين المتحمسين لكرة القدم، إلا أن نيل شرف المشاركة في استضافة المونديال يفوق الخيال بالنسبة لها، وأشبه ما يكون بحلم تحول إلى حقيقة.

تنظيم مهرجان فيفا للمشجعين

ويتمثل دورها في مهرجان «فيفا» للمشجعين في الإشراف على إدارة الفعاليات، فهو إحدى أهم الوجهات الترفيهية العديدة التي تستهدف الجمهور خلال البطولة العالمية، إذ يجري تنظيم المهرجان في حديقة البدع بالدوحة، ويتسع لأكثر من 40 ألف شخص.

ويشهد مونديال قطر 2022 انطلاقة جديدة للمهرجان، ليمثل وجهة فريدة تستضيف فعاليات ترفيهية متنوعة لجمهور كرة القدم من أنحاء العالم، ليستمتع الجميع بأروع الأوقات، مع شاشات ضخمة لبث المباريات مباشرة في الهواء الطلق، إضافة إلى عروض وأنشطة ترفيهية أخرى، وتشكيلة واسعة من المأكولات والمشروبات، ما يضمن للجمهور أوقاتاً مبهرة مليئة بالمرح والتسلية.