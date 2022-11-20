الامارات | الفستان الجلدي يليق بكِ في موسم الشتاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال، أن الفستان الجلدي يمثل نجم الموضة النسائية في شتاء 2022/2023 ليمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق بالأناقة والفخامة. وأوضحت أن الفستان الجلدي يطل هذا الموسم بقصة متوسطة الطول (ميدي) ويشتمل على حزام وسط، ليناسب كل النساء، القصيرة والطويلة والرشيقة والكيرفي. وأضافت المجلة أن الفستان الجلدي يتألق هذا الموسم بالألوان الأسود والبني والكراميل والأحمر البوردو، مشيرة إلى أنه يتناغم مع بوت بساق طويل، لاسيما إذا كان يكتسي بلون متباين، إذ يمكن الحصول على إطلالة لافتة للأنظار من خلال تنسيق فستان أسود مع بوت أبيض.