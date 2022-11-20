الامارات | مهرجان الشيخ زايد ينطلق في الوثبة.. «حياكم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت أول من أمس فعاليات مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، الذي يستمر إلى 18 مارس 2023. وشهدت فعاليات اليوم الأول إقبالاً جماهيرياً، في أجواء ترفيهية وثقافية، وقالب تشويقي، وفعاليات تحث على التمسك بالتراث، وتربط الزوار بتفاصيل حياة الماضي.

وضمت الفعاليات الافتتاحية عروضاً للفنون الشعبية، ولفرقة الشرطة الوترية، ولطائرات الدرونز، والألعاب النارية، وإطلاق البالونات، وفعاليات الوثبة كاستم شو لتعديل السيارات، ومسرح الأطفال، ومدينة الألعاب الترفيهية، ومنطقة سيلفي ستريت، ومدينة الأطفال، ومسابقات كو كارتينج، ومنافسات كريزي كار، وبيت الرعب، وفعاليات منتجع الفرسان الرياضي، ومعرض الحلويات، وغيرها من الفعاليات الشيقة.

ورسمت طائرات الدرونز لوحات فنية في سماء المهرجان لفتت أنظار الجمهور، لتشكل كلمة «حياكم» باللغتين العربية والإنجليزية، وتحمل في معناها الترحاب بزوار المهرجان. كما عبّر شعار «إقرب» بمعنى «تفضل» عن خيارات كثيرة للزوار من المأكولات والأطعمة المستوحاة من مختلف ثقافات العالم. واستطاعت فعاليات اليوم الأول من المهرجان، ومنذ الساعات الأولى، إبراز ثقافة الإمارات الغنية بالعادات والتقاليد الأصيلة، لتعطي الزائر نبذة حول حضارة الإمارات وتراثها.