الامارات | قطعة لا غنى عنها في خزانة ملابسك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصفت مجلة «المرأة» المجلة النمساوية المعنية بالموضة والجمال، أن معطف «ترينش كوت» يعدّ قطعة أساسية لا غنى عنها في خزانة الثياب الشتوية للمرأة العصرية، لسماته العملية ومظهره الأنيق.

وأوضحت أن معطف «ترينش كوت» الواقي من المطر يمتاز بطابع عسكري، إذ تتمثل أبرز ملامحه في صفي الأزرار وحزام الوسط والجيوب الجانبية الكبيرة والياقة العالية وشرائط الكتف، كما أنه يكتسي غالباً باللون البيج أو الزيتي، إضافة إلى الأسود والأزرق الداكن.

وأشارت المجلة إلى أن معطف «ترينش كوت» يمتاز بتنوّع إمكانات تنسيقه؛ إذ يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل، من خلال تنسيق معطف باللون البيج مع بذلة أنيقة بأحد الألوان الرملية أو الكريمي أو البني.

ولإطلالة فخمة في المناسبات المسائية كحفلات العشاء يمكن اختيار موديل من الجلد الأسود. أما لإطلالة كاجوال ومتحررة يمكن اختيار موديل ذات قصة أكبر من المقاس «أوفر سايز»، أي يشتمل على أكمام طويلة وواسعة.

وأوصت المجلة المرأة قصيرة القامة باختيار موديل قصير وذات قصة ضيقة، بينما يمكن للمرأة طويلة القامة وذات القوام الممشوق اختيار موديل «أوفر سايز» يصل طوله إلى الكاحل.

أما المرأة ذات القوام «الكيرفي» فمن الأفضل أن يقع اختيارها على موديل قصير، إذ يغازل قوامها الغني بالمنحنيات.