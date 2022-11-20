الامارات | «الظفرة».. مزاينات الإبل في «المحطة الثانية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق صباح اليوم مسابقات مزاينة رزين «المحطة الثانية» في مهرجان الظفرة بدورته الـ16، وتستمر حتى 27 نوفمبر الجاري، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

وتشهد مزاينة رزين تنظيم 75 شوطاً، خصصت لها 705 جوائز بقيمة تبلغ 11 مليوناً و415 ألف درهم. وبدأت قوافل الإبل الأصيلة من محليات ومجاهيم ومهجنات أصايل من داخل الإمارات ودول مجلس التعاون، خلال الأيام الماضية، التوافد إلى محيط موقع رزين في أبوظبي، وانتشرت في الموقع آلاف العزب لمُلاك الإبل استعداداً للمشاركة في المزاينة.

وتعد الدورة الـ16 من مهرجان الظفرة الأضخم منذ انطلاق المهرجان عام 2008، إذ تتضمن مزاينات الإبل 320 شوطاً، خصص لها أكثر من 3000 جائزة بقيمة تبلغ 86 مليوناً و475 ألف درهم، موزعة على مسابقات للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح والمحالب.\