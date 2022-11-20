الامارات | البرامج الطويلة في الغسالة الأوتوماتيكية.. أكثر توفيراً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت هيئة الفحص الفني الألمانية إن البرامج القصيرة في الغسالة الأوتوماتيكية وغسالة الصحون أكثر استهلاكاً للماء والكهرباء من البرنامج العادي أو الاقتصادي؛ لأنه يتعيّن رفع درجة حرارة ماء الغسيل في وقت قصير.

لذا أوصت الهيئة باستخدام البرنامج الطويل أو البرنامج الاقتصادي، مشيرة إلى أنه مع البرنامج الطويل يدوم مفعول مسحوق الغسيل لمدة أطول، ما يسهم في توفير الطاقة. وأضافت الهيئة أن استخدام البرنامج الاقتصادي بدلاً من البرنامج السريع في غسالة الصحون يساعد في ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 40%.