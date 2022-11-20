الامارات | تايوان تودع الباندا «توان توان».. هدية الصين في 2008

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حديقة حيوان تايبيه في تايوان، أمس، نفوق ذكر حيوان باندا عملاق، كان مريضاً، أهدته الصين للجزيرة في 2008 احتفاءً بتوطيد العلاقات.

وقالت حديقة الحيوان إن الباندا «توان توان»، الذي كان يبلغ من العمر 18 عاماً، نفق أول من أمس.

وذكرت الحديقة في أغسطس الماضي، أن «توان توان» يعاني نوبات تشنج. وأفادت أول من أمس، بأن مرض الباندا يسوء، وحتى الأدوية لا تستطيع أن توفر له جودة حياة ملائمة.

وكان «توان توان» أحد عملاقين من حيوان الباندا أهدتهما الصين لتايوان، في إطار برنامج لتبادل الحيوانات، عبر مضيق تايوان في 2008، بعد أشهر من تنصيب الرئيس آنذاك ما ينج جو، الذي كان صديقاً لبكين. وأنجب الثنائي اثنين من صغار الباندا في تايبيه في 2013 و2020. وقطعت الصين جميع الاتصالات مع القيادة في تايوان في يونيو 2016، بعد شهر من تولي تساي إينج - وين، من الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي يميل للاستقلال عن البر الرئيس، منصب رئيسة البلاد.

وتصاعدت حدة التوترات عبر مضيق تايوان في أغسطس الماضي، بعد زيارة لتايوان قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.