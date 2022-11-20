الامارات | تشارلز الثالث يحظر طبق كبد الأوز المسمّن على موائد الأسرة الملكيّة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظر الملك تشارلز الثالث تقديم طبق كبد الأوز المسمّن على موائد الأسرة الملكيّة، بحسب رسالة وجهها القصر الملكي إلى جمعية «بيتا» الناشطة في مجال الرفق بالحيوان. ويُعرف عن تشارلز الثالث كفاحه الطويل من أجل حماية الطبيعة والزراعة العضوية ومكافحة تغير المناخ، وكان من أشد المنتقدين لاستهلاك طبق كبد الأوز المسمّن.

وكتب مدير الدار الملكية السير توني جونستون - بيرت في رسالة إلى جمعية «بيتا»: «شكراً على رسالتكم بشأن المسائل الأخلاقية المرتبطة بطبق كبد الأوز المسمّن». وأضاف: «يمكنني أن أؤكد أن كبد الأوز المسمّن ليس من ضمن مشتريات العائلة الملكية، ولا يُقدّم على الموائد في الدور الملكية، ومن غير المتوقع أن تتغير هذه السياسة».

وكانت الملكة إليزابيث الثانية، التي توفيت في الثامن من سبتمبر الماضي، من محبي كبد الأوز. وقُدّم هذا الطبق لها في مأدبة عشاء رسمية في باريس في يونيو 2014، جمعتها مع الرئيس السابق فرنسوا هولاند. وكتبت جمعية «بيتا» في بيان أنها «تشجع الجميع على أن يحذوا حذو الملك، وألا يأكلوا كبد الأوز المسمّن».