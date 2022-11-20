الامارات | من أجل رموش لامعة.. عليكِ بزيت جوز الهند

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعدّ زيت جوز الهند بمثابة سر الصحة والجمال للرموش، إذ إنه غني بالفيتامينات والمعادن، التي تعمل على ترطيب الرموش، كما يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا.

وتعمل العناية بالرموش بواسطة زيت جوز الهند بانتظام على جعل الرموش أطول وأقوى وأسهل من حيث تصفيفها، وتمنحها مظهراً لامعاً يخطف الأنظار. ولهذا الغرض، يوضع زيت جوز الهند على الرموش بواسطة فرشاة ماسكارا نظيفة وتركه طوال الليل كي يؤتي مفعوله.