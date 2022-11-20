الامارات | العالم يحتفل بيوم الرجل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل العالم، أمس، باليوم العالمي للرجل، وهو يوم خاص بالرجل يتم الاحتفال به في 19 نوفمبر من كل عام.

وكانت البداية في عام 1999 في ترينيداد وتوباغو، ثم توالى الاحتفال بذلك اليوم في السنوات التالية من جانب المزيد من دول العالم، ومن بينها الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا والصين وألمانيا وبريطانيا ودول عربية عدة.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للرجل، وفق ما حددته اللجنة المنظمة، إلى معالجة قضايا الشباب والكبار، وتسليط الضوء على الدور الإيجابي وإسهام الرجال في الحياة على الأرض، وتعزيز المساواة بين الجنسين.