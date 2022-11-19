شاركت مريام فارس بأغنية كأس العالم.. معلومات عن نجمة الراب العالمية نيكي ميناج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل ساعات من انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2022 بدولة قطر، ومع الاستعداد لاستقبال الحدث الكروي الأهم حول العالم، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» عبر موقعه الرسمي، أن الثلاثي ميريام فارس ونيكي ميناج ومالوما، أنهوا تسجيل أول أغنية رسمية لمهرجان فيفا للمشجعين، مؤكدين أن الأغنية تهدف للجمع بين كرة القدم وصناع الموسيقى وتعبر عن روح كأس العالم.

مريام فارس تتصدر التريند والهجوم

وخلال الساعات الماضية، تصدرت أغنية Tukoh Taka، وهي من ضمن الإصدارات الموسيقية لاتحاد الكرة (الفيفا) لكأس العالم، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إنها الأغنية الرسمية لمهرجان فيفا الرسمي للمشجعين، وفور عرضها تعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس التي شاركت بالكليب، رفقة نيكي ميناج ومالوما، لهجوم وانتقادات حادة من الجمهور وذلك بعد طرح الأغنية، إذ اتهم الكثير الفنانة بمحاولات تقليد النجمة العالمية شاكيرا.

من هي نيكي ميناج؟

وتصدرت الفنانة العالمية نيكي ميناج، محركات البحث على الفور، بعدما شاركت للمرة الأولى بالأغنية رفقة المطربة اللبنانية مريام فارس.

ويرصد «هُن» معلومات عن نيكي ميناج، في السطور التالية، وفق حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي ولقاءات سابقة لها:

نيكي ميناج، مغنية ترينيدادية وُلدت 8 ديسمبر 1982

واحدة من مغنيات الراب الأكثر شعبية في العالم

والدها روبرت ماراج، وهو مدير تنفيذي في مجال المال ومغني

والدتها، كارول ماراج، مغنية ذات أصول أفريقية.

سافرت مع والدتها إلى نيويورك.

بدأت بتأليف بعض الأغاني ونشرها على الإنترنت في بداياتها.

أصدرت ألبومها الأول بينك فرايداي في نوفمبر 2010 وحقق نجاحًا تجاريًا، وحصل على اعتماد بلاتيني من قبل اتحاد صناعة التسجيلات الأمريكية (RIAA) بعد شهر من صدوره.

أغنيتها الفردية الثانية، «لديك حالة حب»، حصدت المرتبة الأولى على قائمة أغاني الراب.

أصبحت أول امرأة تتصدر أغنيتها الفردية القائمة منذ ميسي إيليوت عام 2002.

في 2012 أطلقت البوم Pink Friday: Roman Reloaded

عام 2013 اختيرت نيكي ميناج لتكون أحد لجنة الحكام في برنامج «أمريكان ايدول»

عام 2014 مثلت في فيلم «المرأة الأخرى» وأطلقت ثالث ألبوم لها بعنوان the pinkprint حيث حاز على المرتبة الثانية في «بيلبورد هوت 200»

حازت نيكي ميناج على أكثر من (141) جائزة.

- أشهر أغنياتها هي «أناكوندا» والتي حققت 871 مليون مشاهدة، منذ طرحها على موقع «يوتيوب».

عرفت باسم «المرأة باربي».

أعلنت نجمة البوب الأمريكية نيكي ميناج اعتزالها الفن، عبر موقع التدوينات الشهير تويتر، في 2019.