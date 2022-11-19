طريقة عمل البطاطا بالآيس كريم في المنزل زي المحلات.. «ميكس الشتا والصيف»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع استقبال فصل الشتاء، يبدأ العديد من الأشخاص بتحضير أشهى وصفات البطاطا، المشوية والمسلوقة، وداخل الفرن، ولا مانع من الوصفات المبتكرة بصوص الشوكولاتة والكراميل والمكسرات، وتعد «الجيلاتو الإيطالي»، أو البطاطا والآيس كريم واحدة من أشهر وأشهى الطرق التي انتشرت بشكل كبير خلال الآونة الماضية بالمطاعم، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة.

طريقة عمل البطاطا بالآيس كريم

وخلال السطور التالية، إليكِ طريقة عمل البطاطا بالأيس كريم في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

مقادير البطاطا بالآيس كريم

½ كيلو بطاطا كبيرة الحجم.

¾ كوب كريمة ثقيلة.

¾ كوب حليب كامل الدسم.

½ كوب سكر.

عود فانيلا.

صوص كراميل مملح.

صوص شوكولاتة أو نوتيلا.

طريقة عمل البطاطا بالآيس كريم

-في البداية، قصي عود الفانيليا إلى نصفين، وتستخرج بذور الفانيليا.

- أذيبي السكر في الحليب، ثم ضعيه في وعاء صغير على النار.

- يحرك الخليط بهدوء.

- ضيفي الكريمة مع التحريك المستمر، إلى أن يبدأ المزيج بالغليان، فيرفع عن النار.

- ضيفي بذور الفانيليا المستخلصة إلى المزيج السابق مع التحريك المستمر.

- ضعي الجيلاتو الإيطالي جانبًا لمدة 30 دقيقة.

- في الخطوة التالية، يصفى مزيج الحليب والكريمة من بذور الفانيلا، ثم يوضع في الثلاجة لمدة 12 ساعة.

- ضعي مزيج الآيس كريم في وعاء محكم الغلق، حتى يصبح القوام غليظ وكثيف.

- ينقل الجيلاتو إلى الفريزر لمدة 6 ساعات.

- على الجانب الآخر، تغسل البطاطا جيدا، ويكحت القشر، ثم اشويها بالفرن.

- تخرج البطاطا من الفرن، وتترك لمدة 3 دقائق حتى تهدأ، وتتماسك.

- قطعي البطاطا من المنتصف.

- ضعي في منتصف البطاطا بولات الآيس كريم، ثم توضع في أطباق التقديم وتزين.

- زيني البطاطا بالآيس كريم، بصوص الكراميل المملح وصوص الشوكولاتة والنوتيلا.