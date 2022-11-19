«مش هتحتاجي كوافير».. كيفية تجفيف شعرك في المنزل كالمحترفين

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يمكن أن يكون تجفيف شعرك باستخدام السيشوار مؤلمًا ومرهقا للغاية، خاصة إذا كنتي مبتدئة، إذ يبقى الذهاب لصالون التجميل الحل الأمثل، لكنه مُكلف للغاية، لذا حاولي التعلم شيئًا فشيئًا، حتى تستغني تماما عن الذهاب للصالونات، وتستطيعين تجفيف شعرك بالمنزل كالمحترفين.

كيفية تجفيف شعرك في المنزل

5 خطوات، إذ كنتي ترغبين في تجفيف الشعر بالمنزل كالمحترفين حتى تظهري بشكل انسيابي، نقلًا عن موقع «BOLDSKY» الهندي المعني بالموضة والجمال:

الخطوة الأولى

رشي واقيًا من الحرارة في جميع أنحاء شعرك، إذا كان شعرك رقيقًا، عليكِ تخطي الجذور، ثم انتظري حتى يجف شعرك بنسبة تتراوح بين 50 و80% قبل استخدام مجفف الشعر، وعند التجفيف تأكدي من العمل بعد تقسيم شعرك إلى أقسام، بدءًا من الجزء السفلي.

الخطوة الثانية

امسكي فرشاة الشعر المستديرة بشكل عمودي ولفيها بعيدًا عن وجهك أثناء لفها إلى أطراف شعرك.

الخطوة الثالثة

بمجرد أن يجف كل قسم من شعرك، أعد لفه مرة أخرى وكرر حتى يجف، وإذا كان شعرك لا يحمل التجعيد، فقم بإعادة لف الجزء حول الفرشاة واتركه حتى يبرد.

الخطوة الرابعة

بعد أن يجف كل قسم تمامًا، لفي شعرك أثناء سحبه للخارج بدلاً من فكه عن الفرشاة، سيعطي هذا شعرك تجعيدًا لطيفًا.

الخطوة الخامسة

لمضاعفة الحجم والرفع عند تاج رأسك، امسكي الفرشاة أفقيًا وارفعيها بشكل مستقيم أثناء التجفيف للخلف.